De alternatieve wielerkalender: Sebastian Langeveld

Het wielrennen ligt compleet stil. Nog steeds zijn er organisatoren die hun koersen uitstellen of annuleren. Een groot deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 wel niet duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan? WielerFlits polste bij een aantal vooraanstaande Belgische en Nederlandse renners, teammanagers en organisatoren. Vandaag Sebastian Langeveld (35) van EF Pro Cycling.

Als de Tour doorgaat: Is het een optie om de kalender te hervatten met meteen de Tour de France? Of kan dat niet zonder competitie vooraf?

“Áls dat kan, dan moet we dat zeker niet laten. Dat is dan zo, een gevolg van wat er nu aan de hand is. Als je puur en alleen naar het wielrennen kijkt, dan is het allerbelangrijkste – mits het kan en het is veilig – dat de Tour dit jaar verreden wordt. Desnoods twee weken. Aan de hand daarvan moet je gaan kijken naar de verdere invulling van de wielerkalender. Ik vind het moeilijk, maar ik houd zelf heel voorzichtig rekening met het NK tijdrijden. Ik hoop er althans op dat dit weer mijn eerste koers zal zijn. Maar morgen kan dat weer anders zijn; ik vind het heel moeilijk.”

Vrees je een afgelasting van de Tour de France en de Spelen? En zou je dan in de plaats daarvan klassiekers kunnen afwerken in juli?

“Vrees is niet het goede woord, maar ik ben wel in bange afwachting. Veel zal afhangen van de Olympische Spelen; 2021 lijkt mij daarvoor een mogelijkheid. Vanaf de zijlijn gezegd zou dat misschien een heel goede oplossing zijn. Daardoor kan je wat meer schuiven in andere sportkalenders. Als beide niet doorgaan, dan lijkt het me niet dat je wél klassiekers gaat organiseren in juli. Al hangt dat wel af van het waarom die koersen dan niet plaatsvinden.”

In Frankrijk wordt het seizoen al verlengd tot eind november. Hoe lang kan het seizoen volgens jou duren? En moet de UCI rekening houden met de veldritkalender?

“Hoe ik het zie, is de Tour de France het uitgangspunt. Die is verreweg het allerbelangrijkste voor de fans en de sponsoren. Zeker voor die laatste partij. De Tour is een van de grootste redenen waarom een sponsor in het wielrennen stapt. En kijk naar jezelf. Als jij mag kiezen welke wedstrijden in augustus en september jij wilt zien, dan kies jij voor de Ronde van Vlaanderen in plaats van de Bretagne Classic in Plouay. Met alle respect voor de laatste wedstrijd, begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat we zo naar de invulling moeten kijken.”

“Het is heel naïef om te denken dat het coronavirus de wielersport financieel niet gaat raken. Dat gaat sowieso gebeuren. Daarom zal de Tour altijd eerst een plek moeten krijgen op de kalender, daarna de monumenten die niet verreden zijn. En dan in trapjes naar beneden: E3 BinckBank Classic, Amstel Gold Race, etcetera. Dat er koersen gaan wegvallen als je het zo aanpakt, is duidelijk. Voor de UCI en andere overkoepelende sportorganisaties is daar een heel belangrijke taak weggelegd. Dat de kleinere koersen opgevangen worden en in ieder geval in 2021 doorgaan.”

Wat is volgens jou de beste plaats op een nieuwe kalender voor de monumenten en voorjaarsklassiekers? En welke rittenkoersen en grote rondes moeten nog ingepast worden?

“Dat hangt helemaal af vanaf wanneer we weer kunnen koersen. Dat is leidend. Het beste moment voor de monumenten is het voorjaar. Maar als er dit jaar nog een kans is om die koersen te rijden, dan moeten we dat doen. Al vind ik het geen goed idee om in december nog Parijs-Roubaix te doen. Het hele wielerpeloton heeft ook ergens rust nodig. Als we ervan uit gaan dat 2021 weer een normale kalender is, lijkt het mij reëel dat we tot 1 november koersen. Dat betekent wel dat er op de alternatieve kalender in 2020 veel koersen verdwijnen. Ik hoop het van harte voor de Giro d’Italia. Maar op een gegeven moment is het vol, hè. Wanneer moet je die doen? Ik vrees het ergste voor de Giro, moet ik eerlijk zeggen.”

Zijn twee monumenten in een en hetzelfde weekend haalbaar voor renners en teams? Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zaterdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag? Of de Ronde van Lombardije in combinatie met Milaan-San Remo?

“Dat lijkt me geen slecht idee! Zeker als je met andere pelotons gaat werken. Het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat die koersen in 2020 alsnog doorgaan. Dus in dat opzicht: ja. Het zijn niet dezelfde type wedstrijden. Het is in hetzelfde land. De staf is er. Het enige dat je moet doen, is zeven of acht andere renners invliegen. Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Wat ikzelf nu doe als renner: ervanuit gaan dat het een lang seizoen gaat zijn. Op het moment dat we toch gaan koersen, dat het uitdraait op een lang najaar. Zo goed als zo kwaad probeer ik nu toch wat rust te pakken en mezelf via een heel lange opbouw klaarstomen voor de koersen.”

Moet de UCI de startplicht met het minimaal aantal renners versoepelen, gezien het feit dat er in het najaar ook zeven renners verplicht zijn te starten in de Tour of Guangxi?

“We moeten geen domme dingen doen. Een vierdubbel programma is geen goed idee. En als de Tour of Guangxi plaatsvindt, maar tegelijkertijd staan Parijs-Roubaix en/of de Ronde van Vlaanderen op de alternatieve kalender: wie geeft er – met alle respect – dan nog om Guangxi? Het meest realistische is dat er wedstrijden – dan denk ik nu snel even aan bijvoorbeeld de Tour of Britain – niet doorgaan in 2020, omdat andere koersen voorgaan. Hoe vervelend dat ook is. Het is zaak voor de hele wielerwereld en overkoepelende sportorganisaties, om die koersen wel op de been te houden. Dat ze die organisatie compenseren voor het niet doorgaan van hun wedstrijden. Hoe mooi die koersen ook zijn: iedereen wil gewoon Parijs-Roubaix kijken, de Ronde van Vlaanderen zien en vooral de Tour. Maar eerst moet voor een nieuwe planning het moment daar zijn. Het is een heel moeilijke en onwerkelijke tijd.”