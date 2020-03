De alternatieve wielerkalender: Merijn Zeeman

Het wielrennen ligt compleet stil. Nog steeds zijn er organisatoren die hun koersen uitstellen of annuleren. Een groot deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 wel niet duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan? WielerFlits polste bij een aantal vooraanstaande Belgische en Nederlandse renners, teammanagers en organisatoren. Vandaag sportief directeur Merijn Zeeman (41) van Jumbo-Visma.

Als de Tour doorgaat: is het een optie om de kalender te hervatten met meteen de Tour de France? Of kan dat niet zonder competitie vooraf?

“Er moet in ieder geval een periode zijn waarbij iedereen buiten kan trainen. Anders is er geen level playing field. Dat vind ik belangrijk. Daarmee bedoel ik dat alle renners zes weken hebben kunnen buiten trainen.”

Vrees je een afgelasting van de Tour de France? En zou je dan in de plaats daarvan klassiekers kunnen afwerken in juli?

“We beseffen dat de kans heel klein is dat de Tour doorgaat. Of je in de plaats daarvan klassiekers kunt rijden? Geen idee. Maar waarom zou het ene niet doorgaan en het andere wel?”

In Frankrijk wordt het seizoen al verlengd tot eind november. Hoe lang kan het seizoen volgens jou duren? En moet de UCI rekening houden met de veldritkalender?

“Volgens mij is de tijd van eisen stellen voorbij. Zodra er uitzicht is op het doorgaan van evenementen, wordt van iedere stakeholder gevraagd over zijn schaduw heen te stappen in het belang van iedereen.”

Wat is volgens jou de beste plaats op een nieuwe kalender voor de monumenten en voorjaarsklassiekers? En welke rittenkoersen en grote rondes moeten nog ingepast worden?

“Ook hiervoor geldt: alles stap voor stap, in plaats van dit soort discussies. Eerst verbetert de wereldsituatie en daarna gaan alle stakeholders met elkaar in overleg om tot iets te komen wat voor iedereen goed is.”

Zijn twee monumenten in een en hetzelfde weekend haalbaar voor renners en teams? Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zaterdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag? Of de Ronde van Lombardije in combinatie met Milaan-San Remo?

“Mijn algemene standpunt is dat alle betrokken partijen zo heel mogelijk uit deze periode moeten proberen te komen. Dat is het enige belangrijke, mijns inziens. En als daar combinaties, samenvoegingen, een langer seizoen, enzovoort voor nodig zijn, dan behoort dat tot de mogelijkheden.”

Moet de UCI de startplicht met het minimaal aantal renners versoepelen, gezien het feit dat er in het najaar ook zeven renners verplicht zijn te starten in de Tour of Guangxi?

“We moeten de gehele situatie voor de wielersport overzien. Hoe komen we met z’n allen – organisators, teams, renners, UCI, media, enzovoort – uit deze crisis en wat is daarvoor nodig? Als het betekent dat we bijvoorbeeld de kalender voor 2021 moeten aanpassen, dan moeten we dat doen. Met als grote doel dat de wielersport in zijn algemeenheid overleeft.”

Hoe moet de najaarskalender er volgens jou uitzien? Stem mee in onze poll!