WK-medaillewinnaars grijpen ook titel ‘Wielrenner van de maand september’

Het WK op de weg in Leuven heeft zijn sporen achtergelaten in de verkiezing voor de Wielrenners van de maand september. Afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op verschillende renners in drie categorieën.

Bij de mannen maakten o.a. Dylan van Baarle, Taco van der Hoorn, Fabio Jakobsen en Mathieu van der Poel kans op de maandtitel. Bij de vrouwen was het een strijd tussen onder meer Denise Betsema, Ellen van Dijk, Anne Tauber, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Bij de talenten ging het dan weer tussen Mick van Dijke, Daan Hoole, Charlotte Kool, Olav Kooij, Marit Raaijmakers en Elise Uijen. Maar er kon er maar een de beste zijn.

Wielrenner van de maand: Dylan van Baarle (29, wegwielrennen)

Dylan van Baarle reed in september slechts twee koersen. Op de eerste dag van de maand reed hij zijn laatste etappe in de Vuelta a España, waarna hij uitstapte. Dat kwam door een kleine bekkenbreuk, waardoor de rest van zijn seizoen op de tocht stond. Samen met de medische staf van INEOS Grenadiers werkte hij echter hard om het WK te halen. Dat lukte. In de finale én de voorfinale speelde Van Baarle een significante rol. Hij maakte deel uit van het groepje dat streed om zilver, de plak die hij op het podium ook omgehangen kreeg. In de verkiezing haalde hij het met ruim de helft van de jury- en publieksstemmen.

Wielrenster van de maand: Ellen van Dijk (34, wegwielrennen)

Ook bij de vrouwen stond de naam van de winnares deze maand in de sterren geschreven. Ellen van Dijk haalde het met 69,9% van alle stemmen en daarmee liet ze Marianne Vos (19%) – zilver op de weg – ruim achter zich. Dat mag geen verrassing heten, want de renster van Trek-Segafredo kende een topmaand. Op het EK werd ze tweede op de tijdrit, maar won ze na een lange solo wel de wegtitel. Op het WK tijdrijden sloeg ze opnieuw toe, waardoor Van Dijk komend seizoen in iedere koers een ander tenue zal dragen. Dat pakt niemand haar meer af, net zoals de hiermee verzekerde nominatie voor Wielrenster van het Jaar.

Talent van de maand: Olav Kooij (20, wegwielrennen)

De talenten maakten het uiteindelijk nog het spannendst, al staat ook daar de winnaar onomstreden vast. Olav Kooij kreeg 46,1% van alle bij elkaar opgetelde stemmen. Mick van Dijke (23,8%) en Charlotte Kool (13,2%) mochten mee het podium op. Dat Kooij uiteindelijk aan het langste eind trekt, zal niemand verbazen. Het Jachtluipaard van Numansdorp werd in september elfde in het Kampioenschap van Vlaanderen, pakte na een knappe wedstrijd brons op de WK-wegwedstrijd bij de beloften en in de laatste dagen van de maand pakte hij zijn eerste profzege van het jaar in de CRO Race. Kooij zette die lijn in oktober ook door.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Juli: Niek Kimmann

Augustus: Harrie Lavreysen

September: Dylan van Baarle

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Juli: Annemiek van Vleuten

Augustus: Shanne Braspennincx

September: Ellen van Dijk

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke

Juli: Daan Hoeks

Augustus: Marijn van den Berg

September: Olav Kooij