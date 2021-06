Wielrenners van de maand mei 2021 bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand mei is bekend. Afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op verschillende renners in drie categorieën.

De genomineerden van de maand mei bij de mannen waren Sjoerd Bax, Taco van der Hoorn, Mathieu van der Poel en Antwan Tolhoek. Bij de vrouwen waren Lucinda Brand, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Lorena Wiebes geselecteerd. De jonge renners Marijn van den Berg, Mick van Dijke en Daan Hoole waren genomineerd als Talent van de maand.

Wielrenner van de maand: Taco van der Hoorn

Niet geheel onverwacht is Taco van der Hoorn verkozen tot Wielrenner van de maand mei. Met zijn etappezege in de Giro d’Italia verraste hij de hele wielerwereld en ook zichzelf door na een lange vlucht het aanstormende peloton net voor te blijven. Het is zijn grootste overwinning tot nu toe. Ook na zijn zege in de derde etappe was Van der Hoorn vaak in de kopgroep te vinden, wat hem in de elfde etappe ook nog een top-tienklassering opleverde.

Wielrenster van de maand: Lucinda Brand

Voor de tweede keer dit jaar is Lucinda Brand gekozen tot wielrenster van de maand. Na haar vierde plaats in de Gran Premio Eibar bevestigde Brand in de Thüringen Ladies Tour in topvorm te zijn. Ze won de derde en vijfde etappe in de Duitse etappekoers en eindigde ook in de overige etappes bij de beste tien. Dat leverde haar bovendien de eindzege op. Het waren de eerste overwinningen op de weg van dit seizoen voor de wereldkampioene veldrijden.

Talent van de maand: Marijn van den Berg

Het Talent van de maand mei is de 21-jarige Marijn van den Berg. In de Alpes Isère Tour won hij de eerste etappe in dienst van Groupama-FDJ. Hierdoor reed Van den Berg drie dagen in de leiderstrui. Vervolgens won hij voor de Nederlandse beloftenploeg twee keer de massasprint in de Poolse Orlen Nations Grand Prix. De kans is groot dat we hem in de toekomst vaker voor de WorldTour-ploeg van Groupama-FDJ zullen zien rijden, waar zijn broer Lars ook actief is.

Door hun uitverkiezing zijn Taco van der Hoorn en Marijn van den Berg ook genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021, die in december wordt uitgereikt. Lucinda Brand was als Wielrenster van de maand januari al genomineerd voor deze verkiezing.

De verkiezing Wielrenner van de maand is een initiatief van WielerFlits en de Club 48. Iedere maand worden Nederlandse wielrenners op basis van sportieve prestaties genomineerd voor de maandelijkse verkiezing.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg