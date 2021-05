Wielrenners van de maand april 2021 bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand april is bekend. Afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op verschillende renners in drie categorieën.

De genomineerden van de maand april bij de mannen waren Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Arvid de Kleijn en Dylan van Baarle. Bij de vrouwen kon gestemd worden op Anna van der Breggen, Marianne Vos, Demi Vollering, Lorena Wiebes en Annemiek van Vleuten. Bij de toekomstige talenten ging de strijd tussen Daan Hoole, Chris van Dijk en Alex Molenaar.

Wielrenner van de maand: Mathieu van der Poel

Inmiddels voor de derde keer dit jaar, maar Mathieu van der Poel is opnieuw verkozen tot Wielrenner van de maand. In april reed de Nederlands kampioen de Ronde van Vlaanderen, maar werd op de meet geklopt door een verrassend rappe Kasper Asgreen. Van der Poel heeft zijn monumentale zege dan misschien niet geprolongeerd, wel werd hij knap tweede. Hierdoor is ‘MVDP’ verkozen tot Wielrenner van de maand april.

Wielrenster van de maand: Demi Vollering

De 24-jarige Demi Vollering beleefde in april haar beste wielervoorjaar ooit. Niet alleen werd ze vijfde in de Ronde van Vlaanderen, ook reed ze in zowel de Brabantse Pijl als de Amstel Gold Race naar een zilveren plak. Vervolgens finishte ze op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl als tiende én hielp ze wereldkampioene en ploeggenoot Anna van der Breggen aan haar zevende zege. Vollering sloot het voorjaar af met haar eerste monumentale zege ooit in Luik-Bastenaken-Luik. Ook hier was SD Worx oppermachtig, met nu Van der Breggen die Vollering naar de finish piloteerde.

Talent van de maand: Chris van Dijk

De 17-jarige mountainbiker Chris van Dijk is met zijn overwinning in de World Series in Haiming (Oostenrijk) voor junioren gekozen tot winnaar in de verkiezing Talent van de maand. Naast de overwinning in Haiming werd het talent uit Ede ook nog tweede in de World Series van Nalles (Italië). De junior van TalentNED zegt geïnspireerd te raken door het ‘tegendraadse karakter van Peter Sagan’ en steekt in de internationale mountainbikewereld zijn neus steeds vaker aan het venster.

Door hun uitverkiezing van de maand april zijn Mathieu van der Poel, Demi Vollering en Chris van Dijk automatisch genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021, die traditiegetrouw in december wordt uitgereikt. Van der Poel was al genomineerd, omdat hij in de maanden januari en maart ook al uitgeroepen werd tot Wielrenner van de maand.

De verkiezing Wielrenner van de maand is een initiatief van WielerFlits en de Club 48. Iedere maand worden Nederlandse wielrenners op basis van sportieve prestaties genomineerd voor de maandelijkse verkiezing.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk