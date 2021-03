Wielrenners van de maand februari 2021 bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand februari is bekend. De afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op renners in drie categorieën.

De genomineerden van de maand februari bij de mannen waren David Dekker, Mathieu van der Poel, Bauke Mollema en Wout Poels. Bij de vrouwen kon gestemd worden op Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Demi Vollering, Ceylin del Carmen Alvarado, Amy Pieters en Denise Betsema. Bij de toekomstige talenten ging de strijd tussen Fem van Empel, Olav Kooij, Manon Bakker en Inge van der Heijden.

Wielrenner van de maand: David Dekker

Bij de heren is de 23-jarige sprinter David Dekker de winnaar van de verkiezing. De debutant van Jumbo-Visma wist in zijn allereerste koers bij de profs al goed mee te doen in de massasprints en nam hiermee de groene puntentrui van de UAE Tour mee naar huis. Dekker won dan misschien geen rit, maar hij liet de wielerwereld wel zien dat hij flink wat in zijn mars heeft.

Wielrenster van de maand: Anna van der Breggen

De verkiezing bij de dames is gewonnen door Anna van der Breggen. De regerend wereldkampioene wist afgelopen maand op overtuigende wijze de Omloop Het Nieuwsblad te winnen en schreef deze openingsklassieker voor de tweede keer op haar naam. De 30-jarige Van der Breggen, die aan haar laatste seizoen bezig is, liet op de Vlaamse kasseien zien dat ze nog altijd een van de toppers van het hedendaagse damespeloton is.

Talent van de maand: Fem van Empel

Na haar overwinning op het WK veldrijden voor beloften in Oostende waren alle ogen gericht op Fem van Empel. De achttienjarige veldrijdster uit Sint-Michielsgestel sloot in februari haar eerste seizoen bij de elite indrukwekkend af en werd zowel in Brussel als Sint-Niklaas vierde. De voormalige voetbalspits van RKSV Nuenen liet hiermee nogmaals zien dat ze een mooie toekomst in de cross tegemoet gaat.

Door hun uitverkiezing van de maand februari zijn David Dekker, Anna van der Breggen en Fem van Empel automatisch genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021, die traditiegetrouw in december wordt uitgereikt.

Van Empel was al genomineerd, omdat ze in de maand januari ook al uitgeroepen werd tot Talent van de maand. De andere winnaars van de maand januari zijn Mathieu van der Poel en Lucinda Brand, dus ook zij zullen zich in december mengen in de strijd om de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021.

De verkiezing Wielrenner van de maand is een initiatief van WielerFlits en de Club 48. Iedere maand worden Nederlandse wielrenners op basis van sportieve prestaties genomineerd voor de maandelijkse verkiezing.