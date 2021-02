Wielrenners van de maand januari 2021 bekend

De uitslag van de eerste verkiezing Wielrenners van de maand is bekend. De afgelopen weken konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op renners in drie categorieën.

Wielrenner van de maand: Mathieu van der Poel

Bij de mannen is met een overduidelijke meerderheid gestemd op Mathieu van der Poel. De kopman van Alpecin-Fenix reed in januari zes veldritten waarvan hij er slechts één niet won. De belangrijkste overwinning behaalde hij vorige week op het WK veldrijden in Oostende. Van der Poel nam het op tegen baansprinter Roy van den Berg.

Wielrenster van de maand: Lucinda Brand

Ook in de categorie Wielrenster van de maand gingen veruit de meeste stemmen naar de wereldkampioene veldrijden. Bij de vrouwen werd dat Lucinda Brand. De 30-jarige renster van Baloise Trek Lions moest het in de verkiezing opnemen tegen collega veldrijdsters Denise Betsema, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado.

Talent van de maand: Fem van Empel

Fem van Empel kreeg in de categorie Talent van de maand de meeste stemmen. De pas 18-jarige veldrijdster kroonde zich tot wereldkampioene op het WK veldrijden voor beloften vrouwen. Zij moest het in deze categorie opnemen tegen Pim Ronhaar, de nieuwe wereldkampioen bij de beloften mannen en uittredend kampioen van vorig jaar, Ryan Kamp.

Door hun uitverkiezing van de maand januari zijn Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Fem van Empel automatisch genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021, die traditiegetrouw in december wordt uitgereikt.

De verkiezing Wielrenner van de maand is een initiatief van WielerFlits en de Club 48. Iedere maand worden Nederlandse wielrenners op basis van sportieve prestaties genomineerd voor de maandelijkse verkiezing.