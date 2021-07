Wielrenners van de maand juni bekend

Verkiezing

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand juni is bekend. Afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op verschillende renners in drie categorieën.

De genomineerden bij de mannen waren Timo Roosen, Ide Schelling, Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin. Bij de vrouwen hadden Demi Vollering, Amy Pieters, Anna van der Breggen, Lorena Wiebes en Ellen van Dijk een nominatie ontvangen, terwijl voor de titel Talent van de maand Tim van Dijke, Mick van Dijke, Wessel Krul en Casper van Uden kansmaakten.

Wielrenner van de maand: Mathieu van der Poel

Van der Poel schitterde in de eerste week van de Tour de France met een ritzege in de tweede etappe. Daardoor mocht het supertalent uit Kapellen de gele trui aantrekken. Mede door een sterke tijdrit hield Van der Poel het geel zes dagen om zijn schouders. Eerder in juni won MVDP ook al twee ritten in de Ronde van Zwitserland en reed hij daar ook een paar dagen in de leiderstrui.



Wielrenster van de maand: Demi Vollering

Vollering is bezig aan het beste seizoen in haar carrière. In juni won de renster van SD Worx de voorlopig laatste editie van La Course. In Landerneau was Vollering de snelste van een groepje van acht na een rit van 107,7 kilometer over geaccidenteerd terrein. Het levert haar dus ook de titel Wielrenster van de maand juni op.

Talent van de maand: Tim van Dijke

Op het NK wielrennen voor beloften waren de broers Van Dijke ongenaakbaar. Na een tweede plek op het NK tijdrijden achter broer Mick, won Tim van Dijke de wegrit op de VAM-berg in Wijster. De jonge Zeeuw bekroonde de ploegentactiek van Jumbo-Visma, dat het overtal had in de wedstrijd.

Tim van Dijke is door zijn titel ook genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021, die in december wordt uitgereikt. Mathieu van der Poel en Demi Vollering hadden eerder dit jaar al gewonnen en waren dus al genomineerd.

De verkiezing Wielrenner van de maand is een initiatief van WielerFlits en de Club 48. Iedere maand worden Nederlandse wielrenners op basis van sportieve prestaties genomineerd voor de maandelijkse verkiezing.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke