Wielrenners van de maand maart 2021 bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand maart is bekend. Afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op verschillende renners in drie categorieën.

De genomineerden van de maand maart bij de mannen waren Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Cees Bol en Dylan van Baarle. Bij de vrouwen kon gestemd worden op Anna van der Breggen, Marianne Vos, Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten. Bij de toekomstige talenten ging de strijd tussen Lonneke Uneken, Amber van der Hulst, Lars Boven en Marijn van den Berg.

Wielrenner van de maand: Mathieu van der Poel

Voor de tweede keer dit jaar is Mathieu van der Poel als winnaar uit de bus gekomen. De Nederlands kampioen op de weg won in maart Strade Bianche op indrukwekkende wijze en schreef bovendien twee ritten in Tirreno-Adriatico op zijn naam. Vooral zijn laatste ritzege in die Tirreno was uiterst indrukwekkend: na een solo van ruim vijftig kilometer bleef hij Tadej Pogačar en Wout van Aert nipt voor. Daarna wist de kopman van Alpecin-Fenix ook nog vijfde te worden in Milaan-San Remo en derde in de E3 Saxo Bank Classic.

Wielrenster van de maand: Chantal van den Broek-Blaak

In de damescategorie kreeg Chantal van den Broek-Blaak de meeste stemmen. De Rotterdamse reed in maart twee koersen, waarvan ze er één wist te winnen. Op de witte grindwegen in Toscane beloonde ze het tactisch meesterwerk van haar ploeg met een knappe overwinning. In de smalle straten van Siena bleef ze medevluchter Elisa Longo Borghini ruim voor en hiermee voegde de 31-jarige kopvrouw van SD Worx de Strade Bianche Donne toe aan haar indrukwekkende palmares.

Talent van de maand: Lonneke Uneken

De 21-jarige Lonneke Uneken is verkozen tot Talent van de maand maar. Niet alleen wist de jonge renster van SD Worx veertiende te worden in Le Samyn des Dames, ook verraste Uneken het hele vrouwenpeloton met haar prestaties in de Healthy Ageing Tour. In de laatste rit van deze etappekoers in eigen land reed ze op de VAM-berg met de besten mee omhoog. Niet alleen won Uneken deze slotrit na een straffe solo, ook werd ze vierde in het eindklassement en won ze het bergklassement.

De zege van Chantal van den Broek-Blaak in Strade Bianche - foto: Cor Vos Lonneke Uneken wint op de VAM-berg - foto: Cor Vos

Door hun uitverkiezing van de maand maart zijn Mathieu van der Poel, Chantal van den Broek-Blaak en Lonneke Uneken automatisch genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2021, die traditiegetrouw in december wordt uitgereikt. Van der Poel was al genomineerd, omdat hij in de maand januari ook al uitgeroepen werd tot Wielrenner van de maand.

De verkiezing Wielrenner van de maand is een initiatief van WielerFlits en de Club 48. Iedere maand worden Nederlandse wielrenners op basis van sportieve prestaties genomineerd voor de maandelijkse verkiezing.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken