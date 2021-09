Wielrenners van de maand augustus bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand augustus is bekend. Afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op verschillende renners in drie categorieën.

De genomineerden bij de mannen waren onder anderen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Bij de vrouwen maakten onder anderen Annemiek van Vleuten, Anne Terpstra en Shanne Braspennincx kans op de maandprijs. De strijd om de prijs bij de talenten ging onder meer tussen Marijn van den Berg, Mick van Dijke en Casper van Uden.

Wielrenner van de maand: Harrie Lavreysen (24, baanwielrennen)

De man van Tokio was met recht Harrie Lavreysen. Na de eerste gouden medaille, die behaald werd in de teamsprint met collega’s Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg, was de pret voor de baanwielrenner uit Luyksgestel nog lang niet op. In een sprintduel voor de eeuwigheid wist Lavreysen zijn trainingsmaat Hoogland af te troeven en zijn tweede gouden medaille te pakken.

Vooraf werd gesproken over Hattrick Harrie, maar drie gouden plakken kwamen er niet. Op de keirin pakte Lavreysen nog wel een bronzen medaille en ging zo toch met drie medailles naar huis. Een historische olympische prestatie die hem ook de prijs oplevert van Wielrenner van de maand augustus.

Wielrenster van de maand: Shanne Braspennincx (30, baanwielrennen)

Vlak voor haar gouden race reed haar vriend Jeffrey Hoogland naar een gouden medaille op de teamsprint. De 30-jarige Shanne Braspennincx liet zich echter niet uit haar concentratie brengen en won afgetekend op de keirin. Hoewel Braspennincx zes jaar geleden nog vocht voor haar leven na een hartinfarct behaalde ze in augustus het grootste succes in haar sportieve carrière. Naast de gouden plak eindige Braspennincx als vierde op de teamsprint en sloot ze af met een zevende plaats in het sprinttoernooi, en dus met deze titel Wielrenster van de maand.

Talent van de maand: Marijn van den Berg (22, wegwielrennen)

Marijn van den Berg trapte de maand augustus af in de Kreiz Breizh Elites. Daar wist de 22-jarige renner van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ meerdere ereplaatsen bij elkaar te fietsen. Het echte werk kwam voor Van den Berg pas in de Tour de l’Avenir. In de tweede etappe was Van den Berg onderdeel van de Nederlandse selectie die de ploegentijdrit wist te winnen, een dag later was Van den Berg de snelste in een sprint.

Ook de vijfde etappe mocht Van den Berg op zijn palmares bijschrijven. In een massasprint was hij ploegmaat Mick van Dijke te snel af. Naast zijn overstap naar EF Education-Nippo, die wij gisteren naar buiten brachte, is ook deze prijs een mooie opsteker voor het Nederlandse talent. In mei won hij deze titel ook al.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Juli: Niek Kimmann

Augustus: Harrie Lavreysen

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Juli: Annemiek van Vleuten

Augustus: Shanne Braspennincx

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke

Juli: Daan Hoeks

Augustus: Marijn van den Berg