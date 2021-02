Wielerploegen 2021: Trek-Segafredo

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Trek-Segafredo.

Trek-Segafredo

Land: Trek-Segafredo

Sponsoren: Trek (Amerikaanse fietsenfabrikant) en Segafredo (Italiaans koffiemerk)

Sinds: 2011 (eerder ook Leopard Trek, RadioShack-Nissan, RadioShack-Leopard, Trek Factory Racing)

UCI-afkorting: TFS

Fietsensponsor: Trek

Tenue 2021:

Vorig jaar

Met negen profoverwinningen vindt Trek-Segafredo zichzelf terug in de middenmoot, maar de Amerikaanse formatie zal toch met enige tevredenheid kunnen terugkijken op het afgelopen wielerseizoen. Zo won de ploeg twee (semi)klassiekers en slaagde ze er bovendien in om een renner op het Tourpodium te krijgen. De formatie schoot werkelijk uit de startblokken toen de wereld nog nauwelijks werd geteisterd door het coronavirus.

Richie Porte was zoals gewoonlijk op de afspraak in de Tour Down Under. De Australiër deed ‘uiteraard’ uitstekende zaken op zijn Willunga Hill en wist voor een tweede keer de eindzege te veroveren. Trek-Segafredo wist ook aan de andere kant van de wereld de nodige successen te boeken, aangezien sprinter Matteo Moschetti op het eiland Mallorca twee eendagswedstrijden op zijn naam wist te schrijven. Julien Bernard kraaide dan weer victorie in de Tour des Alpes et du Var.

De grootste pre-coronazege moest echter nog komen. Jasper Stuyven won in zijn jonge jaren al eens Kuurne-Brussel-Kuurne, maar het was vaak ‘net niet’ voor de snelle klassiekerspecialist. In de Omloop Het Nieuwsblad was het echter wél raak voor Stuyven, die na een enerverende wedstrijd te snel bleek voor landgenoot Yves Lampaert. Het bleek ook meteen het laatste wapenfeit van Trek-Segafredo voor de coronabreak.

Na de verplichte coronastop was het aan Mads Pedersen om als wereldkampioen de zegeproductie wat op te krikken. De sterke Deen won etappes in de Ronde van Polen en de BinckBank Tour en was in zware omstandigheden de beste in Gent-Wevelgem. Ook Richie Porte zorgde voor een nieuwe mijlpaal voor de ploeg van manager Luca Guercilena. De volhardende Australiër kende eindelijk een pechvrije editie van de Tour en finishte prompt als derde in het eindklassement.

Bauke Mollema en Vincenzo Nibali, de andere kopmannen binnen Trek-Segafredo, waren niet heel erg succesvol in 2020. De Nederlander wist wel de nodige ereplaatsen te verzamelen in aanloop naar de Tour, maar in de Ronde van Frankrijk ging het vervolgens mis voor Mollema. De klimmer kwam zwaar ten val en moest met een complexe polsbreuk de resterende koersmaanden aan zich voorbij laten gaan. En Nibali? Die haalde nooit zijn gebruikelijke niveau en reed een, voor zijn doen, anonieme Giro d’Italia.

Aantal overwinningen: 9 (Michel Ries won ook nog het Luxemburgs kampioenschap tijdrijden bij de beloften)

Belangrijkste resultaten:

Eindklassement Tour Down Under –

Omloop Het Nieuwsblad –

Tweede etappe Ronde van Polen –

/ Derde etappe BinckBank Tour –

Gent-Wevelgem –

Mont Ventoux Dénivelé Challenge –

Eindklassement Tour de France –

Transfers

Trek-Segafredo is er, gezien alle ingaande en uitgaande transfers, niet sterker op geworden in 2021. Teambaas Guercilena zag Richie Porte (de nummer drie van de voorbije Tour) vertrekken naar INEOS Grenadiers en dus moet de ploeg het dit jaar doen met een kopman minder voor het rondewerk. Ook Pieter Weening en Will Clarke zullen het tenue van Trek-Segafredo niet meer dragen. Althans, niet in koersverband.

Weening heeft na een mooie carrière besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen, na een zeer korte periode bij Trek-Segafredo. Het aflopende contract van Clarke werd dan weer niet verlengd door de ploegleiding en dus moest de Amerikaan op zoek naar een nieuwe werkgever. We zitten nu in februari en Clarke lijkt ook een punt te hebben gezet achter zijn wielercarrière. Tegenover het vertrek van deze drie renners, staat de komst van vier (relatief) jonge coureurs.

Alleen Amanuel Ghebreigzabhier (26) is ouder dan 25 jaar, maar volgens Guercilena is er nog veel ruimte tot verbetering. “Zijn profiel was precies wat we zochten, een degelijke en nog jonge klimmer om in te investeren. We zien een groot potentieel in Amanuel en hopen dat we hem kunnen helpen. Hij is een waardevolle aanwinst voor de ploeg, vooral om onze kopmannen in de bergen te helpen tijdens etappewedstrijden.” De Eritreeër komt over van NTT Pro Cycling.

Jakob Egholm (22), Mattias Skjelmose (20) en Antonio Tiberi (19) zijn nog jonger en zijn gehaald met het oog op de toekomst. Egholm is de juniorenwereldkampioen van Doha (2016) en spreekt van een jongensdroom die uitkomt. “Ik denk dat de klassiekers mij moeten kunnen liggen, maar ik sta ervoor open om te leren en te groeien met dit team. Ik ben nog jong en onervaren en ik weet nog niet precies waar mijn kwaliteiten liggen.”

De piepjonge Skjelmose blinkt vooruit uit op de tijdritfiets en is een echte hardrijder, die op termijn wellicht ook kan uitgroeien tot een sterke klassiekerrenner. De Deense neoprof heeft aan Deense media al laten weten dat hij zijn vuurdoop zal beleven in de UAE Tour en Strade Bianche. De vierde en laatste aanwinst voor 2021, Antonio Tiberi, heeft ook al wat laten zien in de junioren- en beloftencategorie. Wat heet, er ligt al een regenboogtrui in zijn vitrine.

De Italiaan kroonde zich in 2019 in Yorkshire tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Trek-Segafredo was er als de kippen bij om Tiberi een contract voor te schotelen en het toptalent besloot eind 2019 al toe te happen. Tiberi liet vorig jaar, ondanks zijn prille leeftijd, ook al fraaie dingen zien bij de beloften. Zo werd hij als broekie achttiende in de Giro d’Italia U23, wat toch een indicatie is dat er mogelijk een goede ronderenner in hem schuilt.

UIT

Richie Porte (INEOS Grenadiers)

Pieter Weening (gestopt)

Will Clarke (n.n.b.)

IN

Amanuel Ghebreigzabhier (NTT Pro Cycling)

Mattias Skjelmose (Leopard Pro Cycling)

Antonio Tiberi (Colpack Ballan)

Jakob Egholm (Hagens Berman Axeon)

Ambities voor 2021

Trek-Segafredo heeft de afgelopen maanden niet met miljoenen gesmeten, waardoor de ploeg nog altijd (met uitzondering van de naar INEOS Grenadiers vertrokken Porte) rekent op dezelfde kopstukken. Verder moet Guercilena hopen dat de beloftevolle renners binnen de ploeg een extra stap zullen zetten in 2021. In de voorjaarsklassiekers rekent de ploeg met name op Pedersen, Stuyven, Edward Theuns en misschien toch ook wel Quinn Simmons.

Pedersen en Stuyven lijken de aangewezen renners om voor succes te zorgen in de kasseiklassiekers. Een klassieker winnen, dat staat bovenaan het lijstje van Stuyven. “Niemand is onklopbaar”, doelt hij op Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Ik ga niet naar een koers met het idee dat ik maximaal derde kan worden. Ik heb niet het gevoel dat ik de hoop aan het vullen ben. Ik denk er alleszins niet zo over”, aldus Stuyven, die sinds kort een nieuwe trainer heeft.

“Het was tijd voor een nieuwe prikkel, vond ik. Niet dat alles wordt omgegooid. Wel nieuwe accenten, een andere visie, kleine zaken die me nog iets beter kunnen maken. Voorlopig heb ik er een goed gevoel bij”, zo laat hij weten in een exclusief interview met WielerFlits. De Leuvenaar hoopt verder op ritsucces in de Tour en ook het WK in eigen land staat met stip genoteerd in de agenda. “Een WK voor je deur is iets unieks. De finish ligt op 150 meter van mijn ouderlijk huis.”

Ook Pedersen is gebrand op succes en hoopt een dodelijk duo te vormen met Stuyven. “Het is tijd dat het voor ons de standaard is dat we in elke klassieker met z’n tweeën in de finale zijn. We hebben het ook al vaker gezegd: samen zijn we sterker dan wanneer we daar alleen zitten. Ik deel het kopmanschap graag.” En over zijn eigen ontwikkeling: “De tijd is daar dat ik in elke koers mijn beste niveau moet halen. Ik ben in 2020 enorm gegroeid. Mentaal, maar ook fysiek.” Zijn andere hoofddoelen: de Tour de France en het WK in België.

In de Giro d’Italia richt de ploeg zich op een goed klassement met Vincenzo Nibali, die uit is op sportieve revanche na een tegenvallend 2020. “Ik ben nog niet zo oud dat je mij moet afschrijven, wat de toetsenbordkrijgers ook zeggen”, aldus de Italiaan. Nibali zal in de Giro kunnen rekenen op de steun van Bauke Mollema. Beide mannen staan in de zomer ook aan de start van de Tour de France en hopen verder (of vooral) een gooi te doen naar eremetaal op de Olympische Spelen.

“De Olympische Spelen zingen al sinds het parcours bekend werd in mijn hoofd. Dat is zeker een groot doel dit jaar. Als ik mijn niveau haal, ga ik ervan uit dat ik mee mag”, zo vertelde Mollema, die zijn seizoen begon met enkele Franse koersen, eerder aan WielerFlits. “In aanloop naar de Giro mik ik ook op de heuvelklassiekers. Er is hier op het trainingskamp nog niet in detail over gesproken, maar het is wel mijn doel om mee te doen voor de zeges.”

Verder is het uitkijken naar de Italiaanse klimmer Giulio Ciccone, die zich in de Vuelta a España voor het eerst mag bewijzen als kopman voor het klassement. Met Gianluca Brambilla, Toms Skujiņš, Kenny Elissonde en Julien Bernard beschikt de ploeg over een paar rasaanvallers die met een beetje geluk een etappe kunnen winnen in een grote ronde. En wat kunnen talentvolle renners als Nicola Conci, Alex Kirsch, Juan Pedro López en Michel Ries in 2021?

In de sprints is het vooral uitkijken naar Matteo Moschetti. De Italiaan beschikt over de pure snelheid om massasprints te winnen, maar kende vorig jaar veel blessureleed. Koerst de pechduivel ook dit jaar weer mee op zijn schouders? Quinn Simmons is de laatste renner die we de revue laten passeren. Het is voor de nog altijd maar 19-jarige Amerikaan te hopen dat hij zijn Twittergedrag kan controleren, want fietsen kan hij. Breekt hij in 2021 helemaal door?

Selectie Trek-Segafredo 2021

Julien Bernard (17/03/1992)

Gianluca Brambilla (22/08/1987)

Giulio Ciccone (20/12/1994)

Nicola Conci (05/01/1997)

Koen de Kort (08/09/1982)

Niklas Eg (06/01/1995)

Jakob Egholm (27/04/1998)

Kenny Elissonde (22/07/1991)

Amanuel Ghebreigzabhier (17/08/1994)

Alexander Kamp (14/12/1993)

Alex Kirsch (12/06/1992)

Emīls Liepiņš (29/10/1992)

Juan Pedro López (31/07/1997)

Bauke Mollema (26/11/1986)

Jacopo Mosca (29/08/1993)

Matteo Moschetti (14/08/1996)

Ryan Mullen (07/08/1994)

Antonio Nibali (23/09/1992)

Vincenzo Nibali (14/11/1984)

Mads Pedersen (18/12/1995)

Charlie Quarterman (06/09/1998)

Kiel Reijnen (01/06/1986)

Michel Ries (11/03/1998)

Quinn Simmons (08/03/2001)

Mattias Skjelmose (26/09/2000)

Toms Skujiņš (15/06/1991)

Jasper Stuyven (17/04/1992)

Edward Theuns (30/04/1991)

Antonio Tiberi (24/06/2001)

Totaal: 29 renners