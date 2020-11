Pieter Weening (39) hangt zijn fiets aan de haak

Na zeventien seizoenen heeft Pieter Weening een punt achter zijn profcarrière gezet. In die lange periode behaalde de Nederlandse klimmer dertien overwinningen, waaronder een etappe in de Tour de France en twee in de Giro d’Italia.

Het was Trek-Segafredo dat het nieuws vrijdag bekendmaakte. Sinds juni koerste Weening (39) voor de Amerikaanse ploeg, maar door het coronavirus en een vroege opgave in de Giro d’Italia pakte het wielerseizoen anders uit dan gehoopt. “Bijna twintig jaar heb ik het werk kunnen doen waarvan ik droomde en waarvan ik hield. Ik heb van elk jaar genoten en daar ben ik erg dankbaar voor. Maar de afgelopen weken zei ik tegen mezelf dat het genoeg was.”

“Ik kan zeggen dat ik blij ben met wat ik heb bereikt. Ik heb altijd in geweldige ploegen gereden, maar ook met geweldige groepen mensen. Ik denk dat dit een belangrijke motivatie voor mij was. Ik heb altijd de motivatie gehad om deel uit te maken van de teamgeest, om een gezamenlijk doel na te streven en om elk jaar het beter te doen om dit te bereiken. Zonder goede mensen om me heen was het moeilijk geweest om zo’n lange carrière vol te houden”, aldus de Fries.

Weening hoopt op een dag terug te keren in de wielersport. “Ik hou van de sport en deze wereld, maar niet in de nabije toekomst. Na bijna twintig jaar onderweg te zijn geweest wil ik nu gewoon rusten en genieten van mijn leven thuis in Neerharen met mijn vrouw en onze twee kinderen. Ik heb wat gedachten en ideeën voor de toekomst, maar dit is niet het moment om aankondigingen te doen.”

Begonnen bij Rabobank

Weening begon zijn profcarrière in 2004 bij Rabobank, waarna hij acht jaar voor de Nederlandse ploeg reed. In het oranje-blauwe tricot zette hij in 2005 de Touretappe naar Gérardmer achter zijn naam na een millimetersprint met Andreas Klöden. Zes jaar later won hij in Orvieto zijn eerste rit in de Giro met een kleine voorsprong op de eerste achtervolgers. Het leverde hem het roze op, dat hij vervolgens vier dagen zou dragen.

In 2012 verkaste de Fries naar Orica GreenEDGE en voor die ploeg zou hij vier jaar uitkomen. In het shirt van het Australische team won hij in 2013 de Ronde van Polen en een jaar later, op de Passo del Lupo, zijn tweede Giro-etappe. In 2016 versterkte hij de Nederlandse Roompot-ploeg, waar hij in zijn eerste jaar voor succes zorgde in de Ronde van Noorwegen, waar hij de eindzege pakte, en de Ronde van Zwitserland.

Sinds juni reed Weening in de kleuren van Trek-Segafredo, waar hij de Giro mocht rijden en een Italiaans programma zou afwerken. Maar de ervaren Fries zou de Italiaanse ronde niet uitrijden. In de vierde etappe ging hij onderuit nadat hij over een bidon reed. Hij was even van de kaart, maar zou de rit wel uitrijden. Een dag later klaagde hij over duizeligheid en moest hij alsnog opgeven. Zo werd de rit naar Camigliatello Silano zijn laatste optreden in wedstrijdverband.

Pieter Weening 2004 – 2011 Rabobank

2012 – 2015 Orica GreenEDGE

2016 – 2019 Roompot

2020 Trek-Segafredo 2e etappe Ronde van Luxemburg (2019)

5e etappe Ronde van Oostenrijk (2018)

3e etappe Ronde van Noorwegen (2017)

6e etappe Ronde van Zwitserland (2016)

eindklassement Ronde van Noorwegen (2016)

2e etappe Ronde van Noorwegen (2016)

Giro della Toscana (2014)

9e etappe Giro d’Italia (2014)

eindklassement Ronde van Polen (2013)

5e etappe Giro d’Italia (2011)

3e etappe Ronde van Oostenrijk (2009)

6e etappe Ronde van Polen (2005)

8e etappe Tour de France (2005)