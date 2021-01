Bauke Mollema: “Ook meedoen om de zeges in de heuvelklassiekers”

Interview

De Waalse klassiekers, Giro d’Italia, Tour de France en de Olympische Spelen. In grote lijnen moet dat het wielerjaar worden van Bauke Mollema. Vanaf het trainingskamp in Spanje vertelt hij over zijn plannen en ambities.

Trek-Segafredo is voor het januari-trainingskamp neergestreken in Denia, iets ten noorden van het welbekende Calpe. Onder de Spaanse zon is de WorldTour-ploeg bijeengekomen voor een stage van tweeënhalve week. “Dat is best lang. Doordat het decemberkamp is weggevallen duurt dit trainingskamp wat langer”, zegt Mollema tegen WielerFlits.

De ploegstage is voor de 34-jarige Nederlander het eindpunt van een vier maanden durende periode waarin hij alleen maar was thuis was. “Van de week zat ik te denken: het is bijna vijftien jaar geleden dat ik zo’n lange periode ben thuis geweest. Best gek.”

Polsbreuk

Mollema begon vorig jaar voortvarend aan het coronaseizoen, maar daar kwam in dertiende etappe van de Tour de France een abrupt einde aan. Bij een val in een afdaling brak hij zijn pols. Einde Tour en einde wielerjaar.

Vier maanden later is de polsbreuk geen spelbreker meer. Althans, niet op de fiets. “Tijdens het fietsen heb ik er geen last van. In het ‘gewone leven’ merk ik het nog wel. Bij bepaalde bewegingen voel ik het nog. Het is de vraag of dat ooit nog weggaat. Misschien dat het minder wordt zodra de metalen plaatjes die er nog in zitten, zijn weggehaald.”

Giro en Tour

Net als in 2011, 2017 en 2019 kiest Mollema dit jaar voor de dubbel Giro-Tour. “Bij de ploegleiding heb ik aangegeven graag de Giro d’Italia weer te willen rijden. En dan niet voor het klassement. Met Vincenzo Nibali hebben we iemand die mee kan doen voor de eindzege. Of ik mag mikken op ritzeges, dat hangt af van het koersverloop.”

En dat geldt ook voor de Tour de France, geeft Mollema aan. “Of ik als kopman naar de Tour ga, staat nog niet vast. Dat hangt ook af van hoe ik uit de Giro kom. De rolverdeling bepalen ze kort voor de Tour”, geeft de Nederlander aan.

Olympische Spelen

De combinatie Giro-Tour is in de ogen van Mollema een goede aanloop voor de Olympische Spelen. “De Olympische Spelen zingen al sinds het parcours bekend werd in mijn hoofd. Dat is zeker een groot doel dit jaar. Officieel moet ik nog geselecteerd worden, maar daar heb ik vertrouwen in. Als ik mijn niveau haal, ga ik ervan uit dat ik mag.”

“Voor de selectie werd vorig jaar gekeken naar de Waalse heuvelklassiekers, maar het parcours in Tokio is nog zwaarder. Ik denk dat het eerder te vergelijken is met de Clásica San Sebastián en de Ronde van Lombardije”, verwacht Mollema.

Voorjaar

Mollema begint zijn seizoen met een reeks Franse koersen. “Doordat ik lange tijd heb thuisgezeten en goed heb kunnen trainen, lig ik iets voor op schema in vergelijking met andere jaren. In februari heb ik een druk programma en wil ik er meteen staan. Ik begin het seizoen in de Ster van Bessèges, daarna volgen de Tour de la Provence en de Tour du Var”, legt hij uit.

“In aanloop naar de Giro mik ik ook op de heuvelklassiekers. Er is hier op het trainingskamp nog niet in detail over gesproken, maar het is wel mijn doel om mee te doen voor de zeges”, aldus Mollema. In aanloop naar die klassiekers rijdt hij geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico.

Mollema rijdt na een drietal Franse rittenkoersen achtereenvolgens de Drôme Classic, Trofeo Laigueglia en voor de tweede keer in zijn carrière Strade Bianche. Begin april start hij in de Ronde van het Baskenland, als laatste voorbereiding op de Ardense koersen.

Programma Bauke Mollema voor 2021

Ster van Bessèges (3-7 februari)

Tour de la Provence (11-14 februari)

Tour des Alpes-Maritimes et du Var (19-21 februari)

Drôme Classic (27 februari)

Faun-Ardèche Classic (28 maart)

Trofeo Laigueglia (3 maart)

Strade Bianche (6 maart)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Giro d’Italia (8-30 mei)

Tour de France (26 juni-18 juli)

Olympische Spelen? (24 juli)