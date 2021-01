Giulio Ciccone mikt op top-5 in Vuelta: “Ploeg vertrouwt mij het kopmanschap toe”

Giulio Ciccone krijgt dit jaar voor het eerst de kans als kopman in een grote ronde. De Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo gaat de Vuelta a España rijden met als doel een goed klassement te rijden. “Ik heb de Vuelta nog nooit gereden, maar de ploeg vertrouwt mij wel de verantwoordelijkheid van het kopmanschap toe”, vertelt hij tegen Tuttobiciweb.

“Ik krijg de kans om mijn kaarten op tafel te leggen. Ik zal ook proberen te begrijpen wat ik kan doen in die wedstrijden van drie weken”, aldus Ciccone. “Ik heb nog geen referentiepunten. Ik denk terug aan 2019, het jaar waarin ik goed mee kon bergop. Maar het doel is om de top-5 te halen. Een andere plek lager in de top-10 zou ook een goed resultaat zijn. Niet dat het teleurstellend is, maar misschien wel onder de verwachtingen.”

Ciccone heeft ook de Giro d’Italia op zijn programma staan. Daar starten ook Vincenzo Nibali en Bauke Mollema. “Ik ben blij terug te keren naar de Giro, want ik heb nog zaken af te ronden. Vorig jaar deed ik mezelf pijn, zowel fysiek als mentaal. Mijn wens was om terug te keren naar de Giro en de ploeg stemde daarmee in”, zegt de 26-jarige klimmer.

Geen heuvelklassiekers

In de Ronde van Valencia begint Ciccone aan zijn seizoen, gevolgd door de Volta ao Algarve. Vervolgens rijdt hij Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, waarna een trainingskamp volgt in aanloop naar de Giro d’Italia. De coureur van Trek-Segafredo verkiest een hoogtestage boven de Waalse klassiekers. Later in het seizoen hoopt hij ook nog de Olympische Spelen te rijden. “Dat is wel een doel, maar ik wil ook de intenties van de Italiaanse ploeg weten. Daar weet ik nog niets van”, geeft hij aan.