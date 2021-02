Quinn Simmons staat voor debuut in Vlaanderen en Roubaix

Quinn Simmons gaat voor het eerst een ‘heel’ Vlaams voorjaar afwerken. Het 19-jarige talent van Trek-Segafredo heeft onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn programma staan. Vorig seizoen miste Simmons de klassiekers in het najaar omdat hij geschorst was vanwege polariserende uitlatingen op sociale media.

Simmons begint zijn seizoen in eind februari niet in het Vlaamse openingsweekend, maar in de Drôme Classic en de Ardèche Classic. Dat hebben mensen van de ploeg bevestigd aan Velonews. Daarna volgt voor de junioren-wereldkampioen van 2019 het Italiaanse blok met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Een week later begint hij in België aan zijn reeks voorjaarsklassiekers. Achtereenvolgens rijdt Simmons de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook de Amstel Gold Race een week later staat op de kalender voor de jonge Amerikaan.

In de kasseienkoersen zal Simmons, die in mei 20 jaar oud wordt, niet als kopman uitgespeeld worden. Die rol is weggelegd voor Mads Pedersen en Jasper Stuyven.

Voorlopig programma Quinn Simmons 2021

Drôme Classic (27 februari)

Ardèche Classic (28 februari)

Strade Bianche (6 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Milaan-San Remo (20 maart)

E3 Saxo Bank Classic (26 maart)

Gent-Wevelgem (28 maart)

Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Parijs-Roubaix (11 april)

Amstel Gold Race (18 april)