Vincenzo Nibali is uit op sportieve revanche: “Wil nu echt weer koersen”

Vincenzo Nibali kende een teleurstellend 2020, maar gaat dit jaar voor sportieve revanche. Nu zijn ploeg Trek-Segafredo de plannen heeft ontvouwd voor aankomend seizoen, kan Nibali niet wachten om weer een rugnummer op te spelden. “Ik wil iets goedmaken na een minder seizoen.”

De 36-jarige Nibali richt zich dit jaar vooral op een goed klassement in de Giro d’Italia en een knalprestatie tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De ervaren ronderenner zal in aanloop naar de Spelen ook de Tour de France betwisten. “De Tour is meer een voorbereidingskoers richting de Spelen. We weten dat de Tour je iets extra’s kan geven.”

“Je hoeft in de Tour niet eens voor een klassement te rijden om echt beter te worden. We zagen vorig jaar ook op het WK dat de hoofdrolspelers de Tour in hun benen hadden. We weten zeker dat een evenement als de Tour de France kan plaatsvinden in coronatijd. Het is belangrijk om een dergelijke ronde in de benen te hebben richting de Spelen.”

Tourplannen

De Siciliaan sluit niet uit dat hij eerder zal afstappen in de Tour. “We hebben er nog niet concreet over nagedacht, maar als dat het beste is richting de Spelen in Tokio…” Nibali hoopt dus te schitteren op de Olympische Spelen, maar zal waarschijnlijk niet deelnemen aan het WK in België. “Ik denk niet dat er na Tokio nog veel ruimte is voor andere koersen.”

De kopman van Trek-Segafredo weet dat de jaren gaan tellen, maar heeft nog altijd geloof in eigen kunnen. “Het was gewoon een vreemd seizoen, in 2020 was alles anders. Ik voel echter wel de drang om weer te presteren en een tegenvallend seizoen door te spoelen. Ik hoop dat we dit jaar weer een betere voorbereiding kunnen draaien.”