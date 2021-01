Jasper Stuyven: “WK-finish op 150 meter van ouderlijk huis”

Interview

Zoom-meetings bij Trek-Segafredo vandaag. Jasper Stuyven blikt vanuit Denia terug op 2020 en kijkt vooruit naar volgend seizoen, waarin hij opnieuw focust op de klassiekers en de Tour de France. Al steekt er dit jaar ook een andere koers bovenuit. “De finish van het WK ligt op 150 meter van mijn ouderlijk huis. Als dát geen thuiswedstrijd is.”

Jasper Stuyven (28) is met zijn ploegmaats van Trek-Segafredo op trainingskamp in het Spaanse Denia. “Eerst een paar marketingdagen, zoals we dat noemen. Pas overmorgen beginnen we met de echte stage”, vertelt hij. “Maar dat is ingecalculeerd. Ik heb nog goed getraind voor de afreis. En die rustige dagen, dat komt eigenlijk nog goed uit, met het slechte weer dat we hier hebben gehad. Vanaf morgen krijgen we normaler Spaanse januari-weer.”

Met zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad begon de Leuvenaar voortvarend aan vorig seizoen, maar na de coronabreak liep het iets minder vlot. “Ik heb mijn referentiepunten na het voorjaar wat hoger gelegd en in het najaar ben ik terug naar het vorige Jasper-referentiepunt gegaan”, lacht hij. “Dat was gewoon een goede, maar geen super-Jasper. Ik was aanwezig in de koersen, ik kende af en toe pech op een slecht moment, maar ik was ook niet op mijn best.”

“Het was voor iedereen wat zoeken in dat coronajaar. Wat is de juiste aanpak? Dat is bij mij misschien iets minder goed gelukt. Maar ik heb er niet te lang over gemijmerd. Dat ik al een mooie zege op zak had, maakte het makkelijker om die bladzijde om te slaan. En Mads Pedersen won met Gent-Wevelgem nog een tweede klassieker voor Trek-Segafredo. We stonden er als ploeg wel.”

Op naar 2021. Stuyven kent zijn programma nu al. “Na de ploegstage volgt in februari nog een hoogtestage op Tenerife. Via de Ronde van de Algarve bereid ik me voor op de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna rijd ik Parijs-Nice, gevolgd door alle klassiekers, behalve Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. In de zomer staat de Tour de France op de agenda.”

“Dat er zo snel duidelijkheid is over ons programma, geeft gemoedsrust”, zegt Stuyven. “Natuurlijk weegt corona nog op de start van het seizoen, maar ik probeer daar niet te negatief over na te denken. Ik ga er vanuit het dat het wielerjaar start zoals het nu gepland is. En als er veranderingen zijn, zal ik die dan wel proberen op te lossen.”

Nieuwe coach, zelfde doelen

Met Michel Geerinck heeft Stuyven sinds een tweetal maanden een nieuwe coach. “Ik heb twaalf jaar met dezelfde trainer gewerkt. Het was tijd voor een nieuwe prikkel, vond ik. Niet dat alles wordt omgegooid. Wel nieuwe accenten, een andere visie, kleine zaken die me nog iets beter kunnen maken. Voorlopig heb ik er een goed gevoel bij.”

Stuyvens doelen blijven onveranderd. Een klassieker winnen staat ook dit jaar bovenaan zijn lijstje. Dat ook hij in het najaar in de schaduw van Van der Poel en Van Aert stond, deert hem niet. “Of hun dominantie van vorig jaar iets verandert aan onze aanpak? Nee”, klinkt het overtuigd. “Zij zullen meer de koers moeten dragen, dat wel. Maar wij moeten nog altijd onze eigen koers rijden. Uitgaan van eigen sterkte.”

“Peter Sagan ging ook vijf keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix winnen. Dat is nog altijd niet gebeurd. Als we ervan uitgaan dat Wout en Mathieu altijd samen wegrijden, dan hoeven we niet meer te koersen. Maar ze zullen ook niet altijd superieur zijn. Mathieu had bijvoorbeeld een moeizame start van het eerste deel van zijn najaar.”

“Niemand is onklopbaar. Wout had een exceptioneel jaar. Als hij bevestigt, is dat nog meer indrukwekkend. Maar ik ga niet naar een koers met het idee dat ik maximaal derde kan worden. Ik heb niet het gevoel dat ik de hoop aan het vullen ben. Ik denk er alleszins niet zo over.” Naast de klassiekers blijft Stuyven voor die gegeerde ritzege in de Tour de France gaan. En in het najaar staat het WK in eigen land met stip in de agenda. “Zoals bij elke Belg, maar met dat verschil dat het bij mij echt thuis is. Een WK voor je deur is iets uniek. Uiteraard geen garantie op deelname, maar het WK is wel opgenomen in mijn jaarplanning. De finish ligt op 150 meter van mijn ouderlijk huis.”