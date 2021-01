Wielerploegen 2021: Jumbo-Visma

In de reeks Wielerploegen 2021 stelt WielerFlits alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. We starten de serie met het enige Nederlandse WorldTour-team: Jumbo-Visma. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Wout van Aert, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en Primož Roglič? En hoe komt het met Tom Dumoulin?

Jumbo-Visma

Land:

Sponsoren: Jumbo (Nederlandse supermarktketen) en Visma (Noors IT-bedrijf)

Sinds: 1996 (eerder ook Rabobank, Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo)

UCI-afkorting: TJV

Fietsensponsor: Cervélo

Tenue 2021:

Vorig jaar

Het jaar 2020 begon voor Jumbo-Visma met een gedurfde ambitie. De Nederlandse ploeg wilde de hegemonie van INEOS Grenadiers doorbreken; het hoofddoel van de troepen van algemeen directeur Richard Plugge en sportief directeur Merijn Zeeman was om de Tour de France te winnen. Dylan Groenewegen begon het jaar meteen goed door in de Ronde van Valencia en de UAE Tour in totaal drie ritzeges te boeken. Kort daarna legde corona het seizoen plat en namen de geel-zwarten het zich voor om beter uit de break te komen dan dat ze ervoor waren. Daar slaagden ze wonderwel met vlag en wimpel voor.

Wout van Aert kreeg door de coronabreak de kans om volledig te herstellen van zijn valpartij in de Tour van 2019. Hij begon het seizoen perfect, door op eclatante wijze zowel Strade Bianche als Milaan-San Remo te winnen. Dat werd wel overschaduwd door de verschrikkelijk valpartij in de Ronde van Polen, veroorzaakt door Groenewegen. Dat de Jumboys tegelijkertijd in de Tour de l’Ain INEOS Grenadiers op een hoop reden, bleef daardoor ook ietwat onder de radar. In diezelfde periode mocht ook George Bennett zijn kans gaan. Dat was slechts twee keer, maar hij won wel Gran Piemonte en werd tweede in de Ronde van Lombardije.

In de Tour de France nam Jumbo-Visma al snel het heft in handen. Op ieder vlak waren ze heer en meester. Na twee ritzeges van (alweer) Van Aert en een van Roglič, leek de Sloveen in het geel af te stevenen op Parijs. In de slottijdrit ontvouwde zich dan een ongekende apotheose van de Tour, waarin uiteindelijk Rogla’s jongere landgenoot Tadej Pogačar hem de loef afstak. De ex-schansspringer richtte zich echter op en won in het najaar nog Luik-Bastenaken-Luik en vier etappes plus de eindzege in de Vuelta a España. Van Aert werd daarnaast nog tweede in de Ronde van Vlaanderen. Een ongekend topseizoen voor Jumbo-Visma!

Aantal overwinningen: 23

Belangrijkste resultaten

Vuelta a España – in het eindklassement + puntenklassement + 4 ritzeges

Tour de France – in het eindklassement + 3 ritzeges

Milaan-San Remo –

Luik-Bastenaken-Luik –

Ronde van Vlaanderen –

Ronde van Lombardije –

Transfers

Merijn Zeeman was al in een heel vroeg stadium klaar met het rondmaken van zijn selectie voor 2021. Nog voordat de Tour de France begon, was de Nederlandse ploeg klaar op de transfermarkt. Alle kopmannen van de ploeg liggen langdurig vast, waardoor de sportief directeur ook niet meteen hoofdpijndossiers op zijn bureau had liggen. Wel waren er een paar onvoorziene wendingen. Beoogd kopman voor de toekomst Laurens De Plus besloot al vroeg in het seizoen te vertrekken. De 25-jarige Belg kon bij INEOS Grenadiers een contract tekenen voor dezelfde rol als bij Jumbo-Visma, maar wel tegen een aanzienlijk hoger salaris.

Ook het vertrek van Amund Grøndahl Jansen naar BikeExchange kwam als een verrassing. De bijna 27-jarige Noor lag goed in de groep en was een belangrijke pion in de Vlaamse klassiekerskern en de sprinttrein rondom Groenewegen. AGJ koos voor de Australische ploeg omdat hij zich daar sportief en financieel kon verbeteren. Daarnaast kondigde jarenlange trouwe knecht Tom Leezer na aanhoudend blessureleed zijn afscheid aan. Tot slot werd er bij de ploeg doorgeselecteerd, waardoor Bert-Jan Lindeman (Qhubeka-Assos) en Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) ook andere oorden moesten opzoeken.

Aan de andere kant van de medaille moest Zeeman op zoek naar een tweede sprinter achter Groenewegen. Daarnaast was ook de positie van heuvelklassieker-specialist vacant, maar die wil de ploeg intern opvullen. Primož Roglič gaat met een andere aanloop naar de Tour die wedstrijden aanvallen en voor de toekomst heeft de ploeg veel vertrouwen in talent Jonas Vingegaard. In de zoektocht naar een tweede sprinter kwam Jumbo-Visma al vroeg in contact met David Dekker. De 22-jarige zoon van nota bene oud-renner Erik Dekker wist voor de coronabreak zijn stempel stevig te drukken en verzilverde daarmee een profcontract.

Dekker junior is echter niet een sprinter pur sang, maar kan – net als zijn vader – ook prima uit de voeten in Vlaamse klassiekers. Gezien het vertrek van Grøndahl Jansen, Van der Hoorn en Leezer is dat geen overbodige luxe. De directe opvolger van de Noor is overigens Nathan Van Hooydonck. De 25-jarige Belg is het neefje van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig Van Hooydonck. Hij moet in de klassiekers Wout van Aert tot diep in de finales bijstaan. De 24-jarige Edoardo Affini heeft ook een hoog potentieel voor de klassiekers en zal daarin moeten groeien. De Italiaan geldt als een toptalent wat betreft het tijdrijden.

Ook de plek binnen de selectie van De Plus werd adequaat ingevuld. Nederlands grootste rondetalent Sam Oomen (25) kwam over van Team Sunweb. Hij werd in 2018 al eens negende in de Giro d’Italia. Oomen is een goede kameraad van Tom Dumoulin en kan in zijn schaduw uitgroeien tot de volgende kopman van Jumbo-Visma. Ze brengen de Tilburger overigens rustig; Oomen werd vorig jaar geopereerd aan een vernauwde liesslagader. Met klimmer Gijs Leemreize (21) en het piepjonge toptalent Olav Kooij (19, sprinter) komen er tot slot meteen twee renners over van het vorig jaar opgerichte opleidingsprogramma van Jumbo-Visma.

Overigens zwaaien Maarten Wynants (38, na Parijs-Roubaix) en Paul Martens (37, op 30 juni) tijdens het lopende seizoen af. Kooij komt er per 1 juli bij, waardoor Jumbo-Visma in het slot van het seizoen ‘slechts’ 26 renners heeft. Volgens de UCI-reglementen met een ploeg minstens 27 renners onder contract hebben, maar de mondiale wielerbond zal Martens en Wynants het gehele seizoen volwaardig beschouwen. Net als afgelopen jaar gaat het team gebruikmaken van de UCI-mixregel, waardoor ze het team kunnen aanvullen met jonkies uit de opleidingsploeg.

UIT

Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange)

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert)

Tom Leezer (gestopt)

Bert-Jan Lindeman (Qhubeka-Assos)

IN

Edoardo Affini (Mitchelton-Scott)

David Dekker (SEG Racing Academy)

Olav Kooij (Jumbo-Visma Academy) – per 1 juli 2021

Gijs Leemreize (Jumbo-Visma Academy)

Sam Oomen (Team Sunweb)

Nathan Van Hooydonck (CCC)

Ambities voor 2021

Nog geen etmaal nadat de Nederlandse ploeg de plannen voor het seizoen 2021 de doeken uit had gedaan, kreeg de ploegleiding een serieuze domper te verwerken. Mede-kopman en Nederlands boegbeeld Tom Dumoulin worstelt met levensvragen die hem genoopt hebben zijn wielercarrière op pauze te zetten. De 30-jarige Limburger gaat voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof. Een sportieve aderlating voor de Nederlandse ploeg, omdat Dumoulin het komende jaar een belangrijke rol moest vertolken op meerdere vlakken. Dat kan hij overigens nog steeds doen, mits hij met ambitie en koerszin tijdig terugkeert binnen de ploeg.

De doelen van Jumbo-Visma voor het komende wielerseizoen liegen er desondanks niet om. Merijn Zeeman stipt aan: het winnen van de Tour de France, het winnen van een monument, het winnen van Parijs-Nice (met Roglič), het eindpodium in zowel de Giro d’Italia en de Vuelta a España én winnen of meespelen in finales met een van de jonge renners. Daarnaast moet Dylan Groenewegen het vertrouwen in zichzelf terugwinnen; de Amsterdammer zal na zijn schorsing – gekregen naar aanleiding van het horrorincident met Fabio Jakobsen – op 12 mei de competitie hervatten met de Ronde van Hongarije. Hij rijdt geen grote ronde.

We trappen af met de klassiekers. In het Vlaamse werk zal de kern bestaan uit kopman Wout van Aert, met Mike Teunissen in een schaduwrol. Ervaren rot Maarten Wynants, Timo Roosen, Pascal Eenkhoorn en nieuwkomers Edoardo Affini en Nathan Van Hooydonck zullen de voornaamste helpers zijn. In de Amstal Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rekenen de geel-zwarten op Primož Roglič, maar ook Robert Gesink en Sam Oomen zullen het drieluik betwisten. Dat geldt tevens voor Jonas Vingegaard, in wie de ploeg veel vertrouwen heeft. De 24-jarige Deense springveer maakte tijdens de voorbije Vuelta a España nog indruk op de Angliru.

In de Giro d’Italia wil de ploeg het podium in Milaan halen. George Bennett heeft daarvoor het absolute kopmanschap bedongen. De vederlichte Nieuw-Zeelander heeft in 2020 naar verluidt een enorme stap gezet, waardoor hij zijn achtste plek uit 2018 moet kunnen verbeteren in Italië. De 30-jarige klimmer vindt er in ieder geval – naar verluidt – een parcours op maat met in verhouding weinig tijdritkilometers. Bergop krijgt hij steun van vooral Koen Bouwman, Chris Harper en het Noorse talent Tobias Foss. Neoprof David Dekker mag zijn kans gaan in de sprints en krijgt daarvoor een trein mee die bestaat uit Jos van Emden, Paul Martens en Edoardo Affini.

Tijdens de voorbije Tour de France glipte de gele trui op het allerlaatst door de vingers van Jumbo-Visma. Desalniettemin is de eindzege ook dit jaar weer het grote doel. Zeeman heeft Roglič naar voren geschoven als absolute kopman, met (aanvankelijk) Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk daar kort achter in een vrije rol. De tandem Mike Teunissen-Wout van Aert moet in de vlakke ritten zorgen voor etappezeges, waarbij de Belg meer vrijheid krijgt dan afgelopen jaar. Tony Martin en Robert Gesink zorgen met hun jarenlange ervaring voor essentiële steun in de hectiek. Sepp Kuss en Van Aert moeten bergop aan het werk.

Ook in de Vuelta a España is de ambitie onverminderd hoog. Met Kruijswijk en Kuss mikken de Jumboys ook hier op een plek bij de eerste drie in het eindklassement. Waarschijnlijk krijgen zij een hele ploeg in steun mee, omdat Groenewegen dit jaar geen grote ronde gaat rijden en Dekker dan al de Giro in de benen heeft. Om profdebutant Olav Kooij meteen voor de leeuwen te gooien, lijkt ook onwaarschijnlijk. Sam Oomen zal (mits hij Dumoulin niet vervangt in de Tour) in deze ronde de voornaamste helper zijn. Ook zijn jongens als Pascal Eenkhoorn en Antwan Tolhoek bijvoorbeeld nog niet ingedeeld voor een grote ronde.

Tot slot speelt Jumbo-Visma ook troef met hun jonge talenten. Affini zal zijn kansen mogen gaan in de tijdritten, Dekker en in het najaar ook Kooij in de spurts, Vingegaard in de heuvelklassiekers en Oomen draagt waarschijnlijk het kopmanschap in de Ronde van Zwitserland. Daarnaast zal ook de nog altijd maar 23-jarige Pascal Eenkhoorn loeren op zijn kans en is het interessant om te zien of Foss – in 2019 nog winnaar van de Ronde van de Toekomst – en Gijs Leemreize bergop en in het rondewerk al hun stempel kunnen drukken. Kuss krijgt op zijn beurt het kopmanschap in de Ronde van Catalonië en is mede-kopman in de Vuelta.

Selectie Jumbo-Visma 2021

Wout van Aert

Edoardo Affini

George Bennett

Koen Bouwman

David Dekker

Tom Dumoulin – (onbetaald verlof)

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Tobias Foss

Robert Gesink

Dylan Groenewegen – disciplinair geschorst tot 7 mei

Chris Harper

Lennard Hofstede

Olav Kooij – per 1 juli

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Gijs Leemreize

Paul Martens – tot 30 juni

Tony Martin

Sam Oomen

Christoph Pfingsten

Primož Roglič

Timo Roosen

Mike Teunissen

Antwan Tolhoek

Nathan Van Hooydonck

Jonas Vingegaard

Maarten Wynants – tot 11 april

Totaal: 28 renners

