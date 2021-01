Dylan Groenewegen maakt rentree in Ronde van Hongarije

Dylan Groenewegen zal in de Ronde van Hongarije (12-16 mei) weer een rugnummer opspelden namens Jumbo-Visma. De Nederlandse sprinter is tot 7 mei geschorst voor het veroorzaken van de valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

“Ik hoop dat ik straks mijn plek weer kan terugvinden in het peloton”, blikt Groenewegen vooruit op het nieuwe seizoen. De sprinter krijgt de tijd om koersritme op te doen en het juiste sprintgevoel weer terug te vinden. “We hebben daar goed over gesproken. Er is veel gebeurd en daarmee houden we rekening bij mijn terugkeer.”

“Natuurlijk hoop ik om opnieuw voor overwinningen te kunnen sprinten, maar het belangrijkste is dat ik eerst mijn plek in het peloton weer terug kan vinden.” De 27-jarige renner kijkt ook nog een keer terug op de bewuste valpartij in de Ronde van Polen. “Het voelt niet goed dat ik van mijn lijn ben afgeweken. Ik vraag me ook af hoe dit kon.”

“Dat neem ik mezelf zeker kwalijk. Je probeert te reconstrueren wat je in volle sprint hebt gedacht. Je kunt er nog zo vaak naar kijken, het blijft elke keer heel schokkend om te zien. Vooral door de hoge snelheid van meer dan tachtig kilometer per uur is de impact van de val enorm groot. Het is onbewust gebeurd en daar voel ik me heel naar over.”

Drie WorldTour-koersen

Groenewegen zal in 2021 een programma afwerken van meerdere kleinere eendagskoersen en rittenwedstrijden. De renner van Jumbo-Visma heeft wel enkele WorldTour-koersen in zijn agenda gezet met de BinckBank Tour, de EuroEyes Cyclassics Hamburg en de Tour of Guangxi. Groenewegen zal niet deelnemen aan de Vuelta a España.

Programma Dylan Groenewegen in 2021

Ronde van Hongarije (12-16 mei)

Ronde van Noorwegen (19-24 mei)

Rund um Köln (6 juni)

ZLM Tour (9-13 juni)

Nederlands kampioenschap op de weg

Ronde van Wallonië (20-24 juli)

Ronde van Denemarken (10-14 augustus)

EuroEyes Cyclassics Hamburg (22 augustus)

/ BinckBank Tour (30 augustus-5 september)

Kampioenschap van Vlaanderen (17 september)

Gooikse Pijl (19 september)

Münsterland Giro (3 oktober)

Tour of Guangxi (14-19 oktober)