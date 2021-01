Dit is het programma van Wout van Aert voor 2021

Video

Wout van Aert begint zijn wegseizoen in Italië met Strade Bianche, waar hij titelverdedigr is. Dat betekent dat de Jumbo-Vismarenner het Vlaamse openingsweekend links laat liggen. Zijn belangrijkste doelen dit seizoen zijn de klassiekers en de Olympische Spelen.

Van Aert rijdt momenteel nog in het veld, waar hij zijn zinnen heeft gezet op het WK in Oostende van volgende week. Daarna begint hij aan zijn voorbereiding op het wegseizoen. “Van de Strade Bianche tot aan Roubaix ligt mijn focus op de eendagswedstrijden. Ook ga ik voor het eerst van start in Tirreno-Adriatico, waar ik naar uitkijk. Na Roubaix neem ik een kleine break om dan toe te werken naar de zomer met de voorbereiding op de Tour de France en aansluitend de Olympische Spelen. In het laatste blok ligt de focus op het WK in België.”

De groene trui in de Tour de France staat op de bucketlist van de Jumbo-Vismarenner, maar of hij daar dit jaar al op kan jagen weet hij nog niet. “We hebben immers drie klassementsrenners in de Tour. Maar vooral… de Spelen onmiddellijk na de Tour zorgen voor twijfel. Het groen is niet zo makkelijk te pakken, je moet er elke dag voor werken. In 2021 zal ik dus vooral op dagzeges focussen. Ook het geel pakken op de openingsdag is een doel. De twee tijdritten zijn een goede voorbereiding op de Spelen, waar ook de chronorace een hoofddoel is.”

Programma Wout van Aert voor 2021

Strade Bianche

Tirreno-Adriatico

Milaan-San Remo

E3 Classic

Gent-Wevelgem

Ronde van Vlaanderen

Parijs-Roubaix

Critérium du Dauphiné

Tour de France

Olympische Spelen

Ronde van Groot-Brittannië

WK wielrennen