Tom Dumoulin stopt tijdelijk met wielrennen

Breaking

Tom Dumoulin heeft besloten om een pauze in zijn wielercarrière in te lassen. De Limburger, die afgelopen najaar 30 jaar werd, besloot in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan.

Gisteravond maakte Dumoulin dit bekend in een gesprek met de leiding van de Nederlandse wielerploeg tijdens het trainingskamp in Alicante. De Limburger zegt al een jaar als wielrenner ongelukkig te zijn. Hij wil de tijd nemen om uit te zoeken wat hij met zijn toekomst wil en een antwoord te zoeken op de vraag of hij nog profwielrenner wil zijn.

Tom Dumoulin quits cycling temporarily Read in English

Het besluit om tijdelijk te stoppen komt voor velen als een grote verrassing. Eerder deze week liet Dumoulin in een interview nog weten uit te kijken naar het nieuwe seizoen, waarin hij van start zou gaan in twee kasseikoersen. “Voor dit voorjaar hebben we besloten het roer een beetje om te gooien. We gaan eens een keer kasseien rijden, dat wordt wel lachen.”

“Het voorjaar vind ik altijd een heel mooie periode. Iedereen staat dan te trappelen, inclusief ikzelf, om weer ingang te schieten. Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat het qua resultaten nooit mijn beste periode is geweest. Dit wordt mijn tiende profjaar en ik heb eigenlijk nog nooit geschitterd in het voorjaar. Ik hoop en denk elk jaar dat het dit jaar wél gaat lukken. Ik ga er weer vol voor.”

Seizoen 2021

Dumoulin zou zijn seizoen beginnen in Strade Bianche, daarna was het plan als kopman te starten in Tirreno-Adriatico en vervolgens de eensdagskoersen Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen te rijden.

De heuvelklassiekers, waaronder de Amstel Gold Race, zou hij overslaan om dan een rustperiode in te lassen om vervolgens via de Ronde van Romandië op te bouwen naar de Tour de France. Na de Tour waren de Olympische Spelen het WK wielrennen twee grote doelen. Door deze planning gaat nu een streep.

Blessures

De 30-jarige kopman van de Nederlandse ploeg kwakkelt al twee jaar met zijn sportieve carrière. In 2019 raakte hij geblesseerd aan zijn knie door een valpartij in de vierde etappe van de Giro d’Italië 2019. Die kwetsuur hield hem bijna heel het seizoen aan de kant.

Dat jaar liet hij uit onvrede met zijn toenmalige ploeg Team Sunweb zijn contract ontbinden voor een overstap naar Jumbo-Visma. Maar ook bij de geelzwarte ploeg heeft Dumoulin nog niet zijn geluk teruggevonden. In de Tour de France van vorig jaar kampte hij met een zitvlakblessure en was hij het niet altijd eens met de gekozen ploegtactiek. Desondanks sloot hij die ronde af als zevende.

Stoppen

Na afloop van de Tour 2020 onthulde Dumoulin al eens gedacht te hebben aan stoppen. “Ik heb een verschrikkelijke tijd gehad na mijn knieblessure. Toen kwamen mijn darmklachten er overheen in het voorjaar en toen corona. Ik kan wel zeggen dat het stoppen mij toen nader stond dan het doorgaan”, zei hij destijds.

Inmiddels is dus duidelijk geworden dat hij alsnog voor onbepaalde tijd zijn wielercarrière pauzeert. Een terugkeer als beroepsrenner is daarmee niet uitgesloten.