Dit is het programma van Primoz Roglic voor 2021

Primož Roglič kent zijn volledige wegprogramma voor 2021. De Sloveense klassementsrenner begint zijn seizoen in Parijs-Nice en zal ook deelnemen aan de heuvelklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Roglič vertelde in december al dat hij in Parijs-Nice (7-14 maart) zijn eerste wedstrijdkilometers van 2021 zal afwerken. De tweevoudig winnaar van de Vuelta a España zal niet al te veel wedstrijden betwisten in het voorjaar, met verder ook nog de Ronde van het Baskenland en de eerder genoemde heuvelklassiekers.

Na Luik-Bastenaken-Luik richt de Sloveen zich volledig op de Tour de France. De 31-jarige renner zal in aanloop naar de Franse ronde niet het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland betwisten, zo meldt de ploeg. Na de Tour trekt Roglič naar Tokio voor de Olympische Spelen.

Geen Vuelta

Een derde eindzege in de Vuelta a España zit er dit jaar niet in, aangezien hij kiest voor de Canadese klassiekers in Quebec en Montréal. Roglič zal zijn seizoen beëindigen na drie (Giro dell’Emilia, GP Bruno Beghelli en de Ronde van Lombardije) Italiaanse najaarsklassiekers.

“Na Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland volgen wat nieuwe uitdagingen met de heuvelklassiekers”, aldus Roglič. “Ik kijk ernaar uit om ze te rijden. Ik zal voor de Tour nog een grote hoogtestage inlassen en enkele verkenningen inplannen. Uiteindelijk draait het erom om zo goed mogelijk aan de Tourstart te verschijnen.”

Programma Primož Roglič voor 2021

Parijs-Nice (7-14 maart)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Tour de France (26 juni-18 juli)

Olympische Spelen (24 juli)

GP Cycliste de Québec (10 september)

GP Cycliste de Montréal (12 september)

Giro dell’Emilia (2 oktober)

GP Bruno Beghelli (3 oktober)

Ronde van Lombardije (9 oktober)