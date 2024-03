vrijdag 15 maart 2024 om 11:20

Niet Roglic maar Mikel Landa hielp Sepp Kuss aan Vuelta-winst: “Hij hoeft nooit meer voor zijn bier te betalen!”

Mikel Landa zorgde er in de 17e etappe van de Vuelta a España 2023 voor dat Sepp Kuss zijn rode trui bleef behouden toen ploeggenoten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard bij hem wegreden. Dat blijkt uit de nieuwe documentaireserie All In over het afgelopen seizoen van Jumbo-Visma.

Hoe zat het ook alweer? In de zesde etappe van de Ronde van Spanje wist Kuss vanuit de ontsnapping de rit te winnen en drie minuten weg te rijden van de klassementsmannen. In de individuele tijdrit verraste de superknecht opnieuw door weinig tijd te verliezen op de andere favorieten voor het klassement. Plotseling bleek de eindwinst voor de goedlachse renner een reëel scenario. In de laatste week van de grote ronde kleurde het virtuele podium geel-zwart. Teamgenoten Vingegaard en Roglic leken namelijk de enige overgebleven concurrenten van de Amerikaan.

Wielerliefhebbers en media van over de hele wereld bekritiseerden de Nederlandse formatie toen de Deense Tourwinnaar en Sloveense Girowinnaar hun teamgenoot – en bovenal trouwe meesterknecht – in meerdere etappes aanvielen. Kuss verloor weliswaar tijd op zijn ploegmaten maar bleef de rode trui behouden. In de rit naar de Altu de L’Angliru – nota bene op zijn eigen verjaardag – werd de Amerikaanse klimmer opnieuw aangevallen door Roglic. Vingegaard zat in het wiel bij de Olympisch tijdritkampioen. Het kraken van de klassementsleider leek het einde van zijn rode droom te betekenen.

Hulp uit onverwachte hoek!

Totdat Landa langszij kwam. De Spaanse renner van Bahrain Victorious haalde Kuss bij en zei: “Als je de Vuelta wil winnen moet je mij volgen”, zo geeft de 29-jarige renner van Visma | Lease a Bike aan in de documentaireserie. In de laatste kilometers van de loodzware slotklim functioneerde Landa als meesterknecht voor de Amerikaan. Kuss kwam binnen op een achterstand van 19 seconden op zijn ploegmaten, tot zijn verbazing bleek dit genoeg om de rode trui te behouden. “Ik dacht dat ik de trui was verloren. Landa hoeft nooit meer voor zijn eigen bier te betalen!”

Kuss geeft al eerder in de documentaire aan blij te zijn met de steun die hij ontvangt vanuit het peloton. Zo kwamen veel renners van andere ploegen naar hem toe om te zeggen dat ze hem zouden helpen als zijn teamgenoten hem weer zouden aanvallen. De klimmer worstelde tijdens de Vuelta met zijn voorsprong in het algemeen klassement. Hij ging akkoord met de afspraak dat ieder voor zich zou rijden, maar had hier toch gemengde gevoelens bij. Ook Vingegaard en de ploegleiding hadden openlijk moeite met het ieder-voor-zich plan. Grischa Niermann spreekt in de vijfdelige serie over een ‘kutsituatie’.

Roglic was duidelijk, hij wilde de Vuelta voor de vierde keer winnen. Het Sloveense winnaarstype legde zich niet eenvoudig neer bij zijn derde stek op het podium. “Het is een luxeprobleem voor het team, maar het baart mij zorgen omdat ik de wedstrijd wil winnen”, zo geeft hij in de documentaire aan.

De voormalig schansspringer had duidelijk moeite met het delen van het kopmanschap. Het leidde er uiteindelijk toe dat Roglic zijn Jumbo-Visma na acht jaar zou verlaten. Bij BORA-hansgrohe probeert de klassementsrenner dit jaar de kroon op zijn carrière te zetten door de Tour de France te winnen.

In het tweede seizoen van All In is te zien hoe Jumbo-Visma worstelt met het luxeprobleem tijdens de Ronde van Spanje. Maar zien we ook twijfel en tegenslag binnen de ploeg tijdens de twee andere grote rondes. De vijfdelige documentaire is vanaf zaterdag 16 maart te bekijken op Amazon Prime Video.