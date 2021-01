Tom Dumoulin strijdlustig na pechjaren: “Hoop dat 2021 weer een succesjaar wordt”

Video

Tom Dumoulin hoopt alle tegenslagen achter zich te laten en van 2021 een wielerjaar te maken waarin het weer draait om prestaties. In een video-interview dat zijn ploeg Jumbo-Visma heeft vrijgegeven blikt hij vooruit op het wielerseizoen.

“Ik hoop dat dit weer een succesjaar wordt; 2019 was het jaar van de pech, 2020 was pech en comeback, maar ook niet echt succesvol qua resultaten. Althans, niet wat ik ervan gehoopt had. Ik hoop dat het in 2021 vol om de prestaties draait.”

Voorjaar

Dumoulin kiest dit voorjaar voor een heel ander seizoensopbouw. Zoals wij al eerder wisten te melden kiest hij voor een tweetal kasseikoersen in zijn voorjaarsprogramma. “Het voorjaar vind ik altijd een heel mooie periode. Iedereen staat dan te trappelen, inclusief ikzelf, om weer ingang te schieten. Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat het qua resultaten nooit mijn beste periode is geweest. Dit wordt mijn tiende profjaar en ik heb eigenlijk nog nooit geschitterd in het voorjaar. Ik hoop en denk elk jaar dat het dit jaar wél gaat lukken. Ik ga er wel weer vol voor.”

“Voor dit voorjaar hebben we besloten het roer een beetje om te gooien en gaan we eens een keer kasseien rijden, dat wordt wel lachen. Ik begin vrij laat in Strade Bianche en daar achteraan meteen Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Dat is het Italiaanse blok. Daarna volgen E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen. Ik weet een heel klein beetje wat ik moet verwachten van die koersen, maar eigenlijk ook totaal niet (lacht).”

“Ik hoop in die koersen heel ver te komen. In Tirreno ben ik kopman en ga ik voor het eindklassement. In Vlaanderen zijn de finales altijd zo vreemd… Wout (van Aert, red.) is in die wedstrijden de absolute kopman en we hopen dat het zo gaat uitdraaien dat hij het kan afmaken. Je weet het ook nooit dus het is altijd goed om meerdere mensen in de finale te hebben. Niet per se om iets af te maken, maar ook om iets recht te zetten als dat nodig is.”

Geen Amstel Gold Race

“De Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik sla ik dit jaar over. Dat vind ik wel erg jammer. Zeker Amstel… Die heb ik al een paar niet kunnen doen. Altijd was er wel iets waardoor ik die moest overslaan.”

“Ten tijde van de Amstel en Luik ga ik rust nemen, trainen en wellicht een korte hoogtestage doen. Vanaf de Ronde van Romandië gaat de blik op de Tour de France. Het wordt een drukke zomer.”

Tour de France

“Het is een heel mooi parcours in de Tour de France dit jaar. Dat gaat niet elk jaar zo zijn. Zeker qua tijdritkilometers viel het altijd een beetje tegen. Dit jaar zijn er eindelijk weer twee tijdritten. Dat is voor mij persoonlijk super. Daar kijk ik heel erg naar uit.”

Olympische Spelen

“De Olympische Spelen hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik heb daar een keer zilver gepakt op de tijdrit. Dat is wel een doel om daar goud te halen. Het is een top parcours, zeker voor mij. Het gaat heel de tijd op en neer. Wel behoorlijk wat klimwerk, maar ook wat tijdrijders momenten. Dat is een ideale combinatie voor mij.”

“Ook het wegparcours is erg zwaar en wegwedstrijd volgt al zes dagen na de Tour de France. Het is altijd een beetje de vraag hoe je uit de Tour komt, maar in principe is dat ook een parcours waarop ik heel ver kan komen.”

Najaar

“Na de Spelen pak ik even rust en daarna volgt nog een najaar met misschien BinckBank Tour, het WK wielrennen de Italiaanse eendagskoersen.”