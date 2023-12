zondag 31 december 2023 om 09:57

Lennard Hofstede (29) hangt fiets aan de haak

Jumbo-Visma, vanaf 1 januari Visma | Lease a Bike, neemt afscheid van wielrenner Lennard Hofstede. De 29-jarige coureur heeft besloten om een punt te zetten achter zijn professionele wielercarrière. “Ik voelde het al een tijdje aankomen”, laat de Nederlander weten in een perscommuniqué.

“Voor de duidelijkheid, dit is geen moeilijke of vervelende beslissing. Ik voelde het al een tijdje aankomen. Ik was de laatste tijd niet meer helemaal fit en ik verloor daarmee stilaan ook het plezier in het rijden van wedstrijden”, schetst Hofstede. “En dat is toch de essentie van mijn professionele wielerbestaan.”

“Daarom voelt dit besluit goed en ben ik vooral dankbaar voor de vele mooie ervaringen die ik hier heb opgedaan. Ik stop echt met een glimlach. En tegelijkertijd ga ik de hele Team Visma | Lease a Bike -familie ook missen. Het waren hele mooie en intense jaren samen.”

Hofstede zette zijn eerste stappen bij de opleidingsploeg van (toen nog) Rabobank, trok na enkele seizoenen naar Team Sunweb maar keerde eind 2018 weer terug op het oude nest. Hofstede groeide uit tot een betrouwbare en gewaardeerde helper: zo speelde hij een belangrijke rol in de Vuelta-zege van Primoz Roglic in 2020. De laatste twee jaren verliepen moeizamer door fysieke ongemakken.

Zeeman: “We gaan Lennard zeker missen”

Sportief directeur Merijn Zeeman spreekt vol lof over Hofstede. “We gaan Lennard zeker missen. Hij was altijd van waarde. Het is ook moedig van hem om dat besluit te nemen. Hij mag trots zijn op zijn carrière en dat zijn wij ook. We wensen Lennard alle goeds in zijn verdere leven.”