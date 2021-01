Jumbo-Visma bouwt Tourselectie rond Roglic, Dumoulin en Kruijswijk

Jumbo-Visma heeft zijn plannen voor de komende Tour de France uit de doeken gedaan. Zoals verwacht trekt de Nederlandse WorldTour-formatie met Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk naar de Franse ronde.

De technische staf zat de afgelopen weken al rond de tafel en het plan was om opnieuw te proberen met de drie kopmannen Roglič, Dumoulin en Kruijswijk aan het Franse avontuur te beginnen. Ook de drie renners hadden intern hun voorkeur uitgesproken om in de Tour te starten.

De achtkoppige selectie bestaat verder uit Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink, Tony Martin en Mike Teunissen. Van Aert zal in de komende Ronde van Frankrijk ook voor eigen rekening rijden. De Belg, vorig jaar winnaar van twee sprintetappes, hoopt in de eerste week al meteen de gele trui te pakken en zal ook op jacht gaan naar ritzeges.

De groene ambities van Wout van Aert

Van Aert: “De groene trui is wellicht voor 2022. Dit jaar al? We starten met drie kopmannen voor het klassement en dan hebben we na de Tour ook nog de Olympische Spelen. Ik weet niet of dat te combineren is. De groene trui is wellicht voor volgend jaar, maar we zullen zien hoe ver we dit jaar raken.”

Jumbo-Visma beleefde vorig jaar een zeer succesvolle Tour de France, maar de formatie slaagde er uiteindelijk net niet in om de gele trui naar Parijs te brengen. Roglič mocht als leider beginnen aan de beslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in zijn ijzersterke landgenoot Tadej Pogačar.

Selectie Jumbo-Visma voor Tour de France 2021

Primož Roglič

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Mike Teunissen

Wout van Aert