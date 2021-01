Steven Kruijswijk naar zowel de Tour als de Vuelta

Video

Steven Kruijswijk keert dit seizoen terug in de Tour de France. Afgelopen jaar moest de nummer drie van 2019 de ronde nog missen als gevolg van een val in de Dauphiné. Later in het jaar staat ook de Vuelta a España op zijn programma.

Kruijswijk is net als vorig seizoen, samen met Tom Dumoulin en Primož Roglič, een van beoogde kopmannen bij Jumbo-Visma voor de Tour. “Het is wederom een groot doel. Na wat er afgelopen jaar gebeurde, wil ik er weer graag bij zijn. Ik hoop dat ik de ploeg kan helpen bij het winnen van de Tour. Het was zwaar om de ronde afgelopen jaar via de televisie te moeten volgen. Maar ook al kon ik er niet bij zijn; het was een genot om de ploeg zo sterk te zien rijden.”

Afgelopen jaar zag de Nederlander zijn ploeggenoot Roglič op de voorlaatste dag van de Tour het geel kwijtraken aan Tadej Pogačar. “Je ziet dat een renner als Pogačar toch kon winnen, ook al had hij misschien niet de sterkste ploeg. Dat niet altijd de sterkste ploeg wint, moeten we in ons achterhoofd houden. De ploeg heeft in de afgelopen Tour veel geleerd en kent de punten waar zij moet verbeteren. Hopelijk kunnen we dit jaar wèl winnen.”

Niet alleen in de Tour, maar ook in de Vuelta wil Kruijswijk zijn beste vorm vinden. “Dat is ook een ronde die ik erg graag rijdt. De Olympische Spelen in Tokio? Uitgesloten dat ik daar van start ga. Ik ben immers geen eendagsspecialist. Ik heb de Spelen van Rio gereden en het is een mooi en groot evenement, maar als renner hecht ik meer waarde aan de Tour en de Vuelta. Daar zijn mijn kansen ook groter. Ik denk dat ik me beter op deze twee koersen kan richten.”

Programma Steven Kruijswijk voor 2021

Ronde van Valencia

Parijs-Nice

Ronde van Catalonië

Ronde van Romandië

Critérium du Dauphiné

Tour de France

Vuelta a Espana

Giro dell’Emilia

GP Beghelli

Ronde van Lombardije