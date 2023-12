zondag 31 december 2023 om 11:09

Van Aert over akkefietje met Ronhaar: “Weet niet of ik het vroeger zo zou hebben gedaan”

Het ging na afloop van de Wereldbeker Hulst vooral over het spuugincident met Mathieu van der Poel, maar er was tijdens de wedstrijd ook nog het schouder-aan-schouderincident tussen Pim Ronhaar en Wout van Aert, waarbij laatstgenoemde ten val kwam. “Wat ik hem gezegd heb? Ik heb hem proficiat gewenst. Hij was toch vierde, hé”, reageerde Van Aert na afloop op cynische wijze.

Van Aert keek na de cross met Het Nieuwsblad terug op zijn akkefietje met Pim Ronhaar. De drievoudig wereldkampioen in het veld probeerde in de openingsfase van de wedstrijd op te schuiven, maar de Nederlander was echter niet van plan om zijn positie zomaar af te geven. Ronhaar en Van Aert reden schouder aan schouder naar een verraderlijke bocht en uiteindelijk kwam die laatste ten val.

“Wat ik van het incident vond? Laat ons zeggen dat ik zelf ook een beetje te nerveus was. Ik voelde dat ik goed reed en op dit parcours kon je veel tijd verliezen als je niet in een goede positie zat. Ik wilde dus zo snel als mogelijk opschuiven. De afgelopen crossen vond ik mezelf iets te laks bezig waardoor ik wat verderop in de groep ging zitten. Ik wist dat ik dat vandaag (zaterdag, red.) niet mocht laten gebeuren.”

Dit moest Van Aert echter bekopen met een valpartij en daaropvolgende kettingproblemen. “Ik besloot mij ook eens in de debatten om de posities te mengen. En ik verloor”, reageerde de renner van Jumbo-Visma na een lange pauze. “Hij (doelt op Ronhaar, red) ging niet uit de weg. Ik weet niet of ik het vroeger zo zou gedaan hebben. Maar uiteindelijk werd het schouder tegen schouder en belandde ik in het decor.”

Teleurgesteld

“Jammer genoeg ging ook nog eens mijn ketting eraf en begon de tegenslag, want even later reed ik ook nog eens lek. Nee, dit kun je niet vergelijken met de jonge Wout van Aert die de ervaren Sven Nys afhoudt op de Koppenberg. Bekijk die beelden nog maar eens. Daar was de veiligheidsmarge veel groter.”

Van Aert is naar eigen zeggen niet boos op Ronhaar. “Boos is niet het juiste woord, maar ik voelde wel dat ik goed aan het rijden was. Dan komt het competitiebeest toch weer naar boven en hoop je beter te doen dan een vijfde plaats. Ik denk dat teleurgesteld beter verwoordt wat ik voel.”



Pim Ronhaar: “Ik denk dat hij hetzelfde had gedaan bij mij”

Pim Ronhaar keek na afloop voor onze camera terug op het schouderincident. “Ik zat in het wiel van Mathieu, op een punt van het parcours met veel haakse draaibochten. Wout kwam wringen en ik zat voor hem. Ik had de binnenbocht, hij de buitenbocht en er is daar maar één spoor”, doet Ronhaar zijn verhaal. “Blijkbaar druk ik hem daar dan de hekken in.”

“Ik heb hem net nog even gesproken na de finish en hij was niet heel blij. Dat snap ik natuurlijk, maar ik denk dat hij hetzelfde had gedaan bij mij. Ik zal hem in Baal nog een keer aanspreken om sorry te zeggen. Maar het was zeker niet mijn bedoeling om hem daar weg te drukken. Ik behield gewoon mijn plaats en dat zou hij ook gedaan hebben.”