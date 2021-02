Wielerploegen 2021: BikeExchange

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Team BikeExchange. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Simon Yates en Michael Matthews?

BikeExchange

Land: Australië

Sponsoren: BikeExchange (verkoopplatform voor fietsen en fietsaccessoires)

Sinds: 2012 (eerder ook Orica GreenEDGE, Orica-Scott, Mitchelton-Scott)

UCI-afkorting: BEX

Fietsensponsor: Bianchi

Tenue 2021:

Vorig jaar

Mitchelton-Scott had de overwinningen in 2020 mooi verdeeld: voor de coronabreak werd acht keer gewonnen en na de maandenlange pauze ook. Traditioneel scoort de Australische ploeg vroeg in het jaar in eigen land, maar in de Tour Down Under was er geen succes. Wel kon gejuicht worden op het Australisch kampioenschap (Luke Durbridge in de tijdrit, Cameron Meyer in de wegrit) en in de Herald Sun Tour (twee sprintzeges van Kaden Groves).

Daryl Impey werd nog Zuid-Afrikaans kampioen en Jack Haig toonde zich met ritwinst in de Ruta del Sol. In de UAE Tour wist Adam Yates de bergrit naar Jebel Hafeet te winnen en de macht te grijpen in het klassement. De eindzege kreeg hij in de schoot geworpen omdat de rittenkoers halsoverkop gestaakt werd vanwege een corona-uitbraak in een van de hotels. Daarna was het wachten tot augustus.

In de Czech Tour heerste Mitchelton-Scott in de ploegentijdrit, waarna Damien Howson ook nog een rit won en de eindzege opeiste. Ook Tirreno-Adriatico was de ploeg goed gezind: Lucas Hamilton én Simon Yates wonnen er een zware etappe, waarna laatstgenoemde ook het klassement naar zich toe trok. Kort daarna zorgde Dion Smith in de Coppa Sabatini nog voor Australisch succes. Tussendoor had Barnabás Peák de Hongaarse tijdrittitel gepakt.

In de grote rondes bleef de teller voor Mitchelton-Scott dus op nul staan. Adam Yates werd in de Tour de France negende, nadat hij in de openingsweek nog vier keer de gele trui mocht aantrekken door een tijdstraf van Julian Alaphilippe. Yates begon goed aan de Tour door op de tweede dag als derde te eindigen in de heuvelrit naar Nice. Later in de ronde werd Luka Mezgec nog twee keer tweede. Beide keren won hij de sprint achter de al ontsnapte Søren Kragh Andersen.

In de Giro d’Italia waren alle ogen gericht op Tirreno-winnaar Simon Yates, maar hij werd na zeven dagen positief getest op het coronavirus en daarom trok de hele ploeg zich terug. Mikel Nieve was in de Vuelta a España de best geplaatste renner van de ploeg, hij werd dertiende in het klassement. Dion Smith sprintte nog naar een derde plek in een rituitslag, maar verder kwam Mitchelton-Scott niet.

Aantal overwinningen: 16

Belangrijkste resultaten:

Tirreno-Adriatico – Eindwinst en winst in etappes 4 en 5

UAE Tour – Eindwinst en winst in etappe 3

Czech Tour – Eindwinst en winst in etappes 1 en 4

Coppa Sabatini – Winst

Transfers

Ondanks de onrust in het management (ploegbaas Gerry Ryan neemt met zijn bedrijf BikeExchange het hoofdsponsorschap op zich, na het eerdere fiasco met Manuela Fundación) bleef het op de transfermarkt relatief rustig bij de Australische formatie. Vijf renners vertrokken en daar kwamen vier coureurs voor terug.

Verreweg de grootste naam die vertrokken is, is Adam Yates. De Brit ging akkoord met een aanbieding van INEOS Grenadiers, waardoor hij voor het eerst sinds jaren niet meer samen rijdt met tweelingbroer Simon. Een flinke aderlating voor BikeExchange, maar gezien de financiële problemen niet geheel onlogisch. Tijdrijder Edoardo Affini vertrok naar Jumbo-Visma en klimmer Jack Haig gaat voor zijn eigen kansen bij Bahrain Victorious. Ook twee oudgedienden vertrokken: Daryl Impey koos voor Israel Start-Up Nation en Michael Albasini stopt ermee.

Qua inkomende transfers is de opvallendste verschijning Michael Matthews. De sterke sprinter en drievoudig ritwinnaar in de Tour de France voelde zich niet thuis bij Team Sunweb en besloot, ondanks een doorlopend contract, te vertrekken bij de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Hij is niet de eerste Sunweb-kopman die dat doet. Het management BikeExchange stond daarna met open armen om Matthews op te vangen. Van 2013-2016 koerste Bling ook al in de kleuren van Orica GreenEDGE.

In het voorjaar krijgt Matthews onder meer Amund Grøndahl Jansen aan zijn zijde. De Noor ontpopte zich bij Jumbo-Visma tot belangrijke helper in de klassiekers en in de sprinttrein, maar wil bij BikeExchange meer voor eigen kans gaan. Samen met fietsensponsor Bianchi verhuisde hij daarom naar de Australische ploeg. Met Tanel Kangert is klimervaring in huis gehaald door BikeExchange, terwijl de jonge Italiaan Kevin Colleoni (derde in de voorbije Giro U23) voor de toekomst is gehaald.

UIT

Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

Michael Albasini (stopt)

Jack Haig (Bahrain Victorious)

Daryl Impey (Israel Start-Up Nation)

Adam Yates (INEOS Grenadiers)

IN

Kevin Colleoni (Biesse Arvedi)

Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma)

Michael Matthews (Team Sunweb)

Tanel Kangert (EF Pro Cycling)

Ambities voor 2021

Met slechts 27 renners begint BikeExchange aan het nieuwe seizoen. Daarmee hoort het qua aantal renners tot de onderkant van de WorldTour. De speerpunten zijn duidelijk: Simon Yates en Michael Matthews springen er tussenuit. De Brit is dé kopman voor de grote rondes, terwijl Matthews zich zal richten op succes in het eendaagse werk. Voor de sprints moeten we, naast Bling, vooral letten op Luka Mezgec en Kaden Groves.

Michael Matthews is een veelzijdig renner. Dat weten ze bij BikeExchange maar al te goed. En dus ligt de lat hoog bij de ploegleiding. “We verwachten veel van Michael, aangezien hij een van de meest veelzijdige renners is in de WorldTour. Hij is in staat om bijna alles te winnen: van Milaan-San Remo tot Luik-Bastenaken-Luik”, klonk het. En dat is te zien aan het ‘brede’ programma van Matthews, die in ieder geval start in MSR, de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, LBL en de Tour de France.

In het voorjaar zal Matthews het kopmanschap delen met Amund Grøndahl Jansen. De Noor is niet voor niets overgestapt van Jumbo-Visma naar BikeExchange en zal, nu hij niet meer hoeft te knechten, mikken op een mooie ereplaats in de diverse kasseienklassiekers. Van de Omloop tot en met Roubaix zal Grøndahl Jansen er staan. Ook jongeling Robert Stannard en hardrijder Luke Durbridge zijn zekerheidjes in het Vlaamse voorjaar.

Simon Yates hintte in januari op het rijden van de Giro d’Italia én de Tour de France. Met welk doel hij in beide rondes start, is nog niet bekend. “We wachten nog op het Giro-parcours. Dat van de Tour kennen we al. Het ziet er niet goed uit voor mij, met veel tijdritkilometers en meer vlakke etappes dan ik zou willen”, aldus Yates. In dat geval kunnen we dus inzetten op een Giro met klassementsambities en een Tour als rittenkaper voor de Brit. In 2019 deed hij exact hetzelfde.

Door het vertrek van Adam Yates komt er een plek vrij voor een nieuwe kopman in de klassementsploeg van BikeExchange. Het team hoopt nog altijd dat Esteban Chaves zijn vorm van weleer kan terugvinden. De vorm uit de tijd dat hij de Ronde van Lombardije won en op het podium van de Giro en de Vuelta eindigde. Maar ook Lucas Hamilton krijgt de kans. De 25-jarige Australiër verlengde zijn contract en kreeg daarmee het vertrouwen van de ploegleiding. “Het is jammer dat Adam weggaat, maar ik denk dat het ook deuren opent voor mij. Ik kan vaker de leidersrol op mij nemen en gaan voor grote uitslagen in grote wedstrijden”, vertelde Hamilton, die op de planning staat voor de Tour de France.

De klimploeg van BikeExchange bestaat daarnaast uit good old Mikel Nieve, Tsgabu Grmay, de ervaren nieuwkomer Tanel Kangert en Kevin Colleoni. Laatstgenoemde debuteert dit jaar op WorldTour-niveau. Vorig seizoen behaalde de 21-jarige Colleoni nog een knappe derde plaats in de Giro voor beloften, waardoor zeker wat verwacht kan worden. De vraag is hoe snel hij gebracht wordt door de ploeg. Net als Colleoni is het ook uitkijken naar de groei die talenten als Barnabás Peák, Robert Stannard en Alexander Konychev doormaken. De Hongaar is een tijdrijder, Stannard en Konychev zijn allrounders met een sterk eindschot.

Goed nieuws was er eind januari: de toekomst van BikeExchange is door teameigenaar Gerry Ryan verzekerd tot eind 2022.

Selectie BikeExchange 2021

Jack Bauer

Sam Bewley

Brent Bookwalter

Esteban Chaves

Kevin Colleoni

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Tsgabu Grmay

Kaden Groves

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Damien Howson

Amund Grøndahl Jansen

Christopher Juul-Jensen

Tanel Kangert

Alexander Konychev

Michael Matthews

Cameron Meyer

Luka Mezgec

Mikel Nieve

Barnabás Peák

Nick Schultz

Callum Scotson

Dion Smith

Robert Stannard

Simon Yates

Andrey Zeits

Totaal: 27 renners