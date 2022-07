Matthews heeft zinnen gezet op rit naar Lausanne: “Hopelijk de benen om het af te maken”

BikeExchange-Jayco is tijdens de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk een van de ploegen die de vlucht van drie controleert. Dat is niet zonder reden: het Australische team heeft met Michael Matthews een van de favorieten voor de dagzege in huis. “Ik heb van deze etappe zeker een doel gemaakt”, zei Matthews voor de start in Dole tegen een verslaggever van de Tourorganisatie.

“Twee dagen geleden en vandaag zijn echt goede mogelijkheden voor me”, aldus Matthews, die in de zesde rit naar Longwy tweede werd. “We hebben het team om me te ondersteunen in de finale. Maar er zijn andere renners die ook hun zinnen hebben gezet op deze rit, dus het wordt zwaar.”

“Het is vijf kilometer omhoog naar de streep, met wat steile stukjes”, zei Bling over de Côte du Stade Olympique (4,8 km aan 4,6%). “Ik denk dat één kilometer bijna tien procent gemiddeld is, met een piek van twaalf procent.”

“Het wordt een spannende finish, hopelijk heb ik de benen om het af te maken”, blikte Matthews vooruit. De sterke sprinter keek ook nog even terug, op de rit naar Longwy. Daar werd hij geklopt door Tadej Pogacar. “Ik had een goede dag, maar Tadej was gewoon te sterk. Dus gisteren had ik een soort van rustdag om mijn benen te sparen voor vandaag.”