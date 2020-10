Michelton-Scott haalt Kevin Colleoni en Fidanza binnen maandag 12 oktober 2020 om 11:26

Mitchelton-Scott heeft de komst van Kevin Colleoni bekendgemaakt. Opmerkelijk, want voor het komende seizoen was hij al gestrikt door Androni Giocattoli-Sidermec. In onderling overleg is nu besloten dat de Italiaan toch de stap naar de WorldTour kan zetten. Naast de jonge klimmer werd Arianna Fidanza als versterking voor de vrouwenploeg aangekondigd.

Even terug naar juni 2019, toen Androni Giocattoli-Sidermec liet weten dat het zich had versterkt met Filippo Conca en Kevin Colleoni. Beide Italianen, die te boek staan als klimmers, zouden per 2021 uitkomen voor de ploeg van Gianni Savio. Conca nam intussen al een veelbesproken afslag naar Lotto Soudal en nu blijkt dat ook Colleoni onderdak heeft gevonden bij een WorldTour-ploeg, namelijk Mitchelton-Scott.

Volgens Mitchelton-Scott is dat gebeurd met wederzijdse instemming van de partijen na een goed en stabiel seizoen van Colleoni (20), die naar de derde plek reed in de Baby Giro en negende werd in de Ronde van Lombardije voor beloften. De Italiaan tekende een tweejarig contract. “De stap in de WorldTour zetten is voor mij een droom en ik kan het nog steeds niet geloven. Mitchelton-Scott is een van de beste ploegen ter wereld. Ik denk dat dit voor mij de beste keuze is.”

Arianna Fidanza

Mitchelton-Scott versterkte de vrouwenploeg met Arianna Fidanza (25), die overkomt van Lotto Soudal Ladies. Net als Colleoni zette de Italiaanse haar handtekening onder een contract voor twee jaar. Ze moet de klassieke kern van de ploeg versterken. “Ik hou van de klassiekers. Ik hou van de kou, de regen en het terrein: het zijn mijn favoriete races. Voor mij is het een droom om een ​​klassieker te winnen, maar ik zou de ploeg ook graag aan overwinningen willen helpen.”