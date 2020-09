Michael Albasini volgt zijn vader op als bondscoach van Zwitserland woensdag 23 september 2020 om 15:16

Michael Albasini is voor zondag nog als renner geselecteerd voor het WK in Imola, maar volgend jaar zet de renner van Mitchelton-Scott zèlf de lijnen uit. Dan volgt hij namelijk zijn vader Marcello op als bondscoach van de Zwitserse nationale ploeg.

Albasini, die in december 40 wordt, is bezig aan zijn laatste seizoen als wielerprof, maar met het bondscoachschap staat hem al een nieuwe klus te wachten. “Voor mij is het een leuke uitdaging op het juiste moment. Ik kijk ernaar uit om de kennis die ik in meer dan twintig wielerseizoenen heb opgedaan, door te geven.”

Zijn vader Marcello (63) blijft wel betrokken bij de Zwitserse bond en gaat zijn zoon met raad en daad bijstaan. Het is de bedoeling dat ze gezamenlijk de selectie van de Zwitserse ploeg in de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland overzien. Naast het bondscoachschap zet Albasini ook zijn opleiding tot professioneel trainer voort.

🚨 #MichaelAlbasini becomes the new road national coach at Swiss Cycling 👏 — Swiss Cycling (@swisscycling) September 23, 2020