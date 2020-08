Michael Matthews keert terug naar Mitchelton-Scott maandag 31 augustus 2020 om 00:10

Michael Matthews rijdt in 2021 en 2022 voor Mitchelton-Scott. Zondagavond maakte Team Sunweb bekend dat de Australische kopman ondanks een doorlopend contract mag vertrekken. En dus keert Matthews terug op het oude nest: hij reed van 2013 tot en met 2016 al voor de ploeg die toen nog Orica-GreenEDGE heette.

Matthews zegt dat hij de keuze voor Mitchelton-Scott op gevoel heeft gemaakt. “Als sprinter voel je die momenten aan en dan moet je je instinct volgen”, zegt hij. “Als je kans er is om je comeback te maken, dan moet je die pakken. Op dit moment in mijn carrière voelt deze stap goed en de ploeg ontvangt mij met open armen. Dat is heel speciaal.”

“Ik heb prachtige herinneringen van mijn tijd bij GreenEDGE. Gerry Ryan (eigenaar van de ploeg, red.) steunde mij al in mijn tijd als junior, belofte en hielp mij ook om prof te worden. Het voelt dus echt als thuiskomen”, aldus Bling Matthews. “Ik wil resultaten behalen, maar ook deel uitmaken van een team dat een goed klassement rijdt. We hebben Simon Yates en we weten dat hij de grootste wedstrijden kan winnen. Ik maak daar graag deel van uit. Ook breken er nieuwe jongen door en die wil ik helpen groeien.”

‘Dit is waar hij thuishoort’

Ploegeigenaar Gerry Ryan haalt ook zijn verleden met Matthews aan. “Om zijn groei te zien, op de fiets en ernaast, geeft mij veel voldoening. Michael is de enige in zijn soort en hij heeft onze ploeg spectaculaire zeges bezorgd in de grootste koers ter wereld. We zijn heel erg blij om hem terug te hebben. Dit is waar hij thuishoort.”

Algemeen manager Brent Copeland heet de sprinter en klassiekerrenner welkom. “Allereerst wil ik Gerry bedanken voor het mogelijk maken van deze overeenkomst. De komst van Michael in de ploeg helpt ons om de selectie rond te maken. Iets waar we de laatste maanden hard aan gewerkt hebben met de technische staf”, zegt Copeland. “Michael is een renner die voor veel opwinding zorgt in de koers. Hij is een personality die past in onze cultuur.”

Voor Matthews in 2013 bij Mitchelton-Scott debuteerde, kwam hij twee jaar uit voor de Rabobank-ploeg. Sinds 2017 reed de winnaar van de meest recente Bretagne Classic voor Team Sunweb.