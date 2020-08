Jumbo-Visma haalt Edoardo Affini voor drie jaar binnen maandag 3 augustus 2020 om 10:04

Jumbo-Visma heeft zich versterkt met Edoardo Affini. De Italiaanse tijdritspecialist komt over van Mitchelton-Scott en zette zijn handtekening onder een overeenkomst, die hem tot eind 2023 aan de Nederlandse ploeg verbindt.

Merijn Zeeman van Jumbo-Visma ziet voor Affini, die in juni 24 jaar werd, een belangrijke rol weggelegd. “Edoardo gaat in de klassiekers Wout van Aert bijstaan en krijgt een plek in de sprinttrein van Dylan Groenewegen. Daarnaast is hij een getalenteerde tijdrijder. Het team gaat hem zeker helpen om nog beter te worden in die discipline. We denken dat hij met onze begeleiding kan doorgroeien naar de wereldtop in het tijdrijden.”

Affini noemt zijn transfer een mooie kans. “Voor mij is dit een goede stap. Uit de gesprekken met de ploeg bleek dat ze veel vertrouwen in mij hebben. Ik kan me hier goed ontwikkelen en dat is heel belangrijk voor mij. Er rijdt een aantal zeer ervaren renners van wie ik veel kan leren. Ik ben bezig aan mijn tweede jaar als prof, maar dit seizoen is natuurlijk heel apart. Hopelijk ga ik vanaf volgend seizoen mooie momenten beleven in het shirt van Team Jumbo-Visma.”

Brons op EK tijdrijden

Affini koerste twee jaar voor SEG Racing Academy, voordat hij in 2019 toetrad tot de WorldTour bij Mitchelton-Scott. In zijn eerste jaar bij de Australische ploeg won de Italiaan een etappe in lijn in de Tour of Norway, pakte hij brons tijdens het EK tijdrijden in Alkmaar achter Remco Evenepoel en Kasper Asgreen en zette hij de tijdrit in de Tour of Britain achter zijn naam. Afgelopen weekend hervatte hij het huidige seizoen met Strade Bianche, maar daar haalde hij de finish niet.

