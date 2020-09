Amund Grøndahl Jansen vertrekt naar Mitchelton-Scott

Amund Grøndahl Jansen rijdt in 2021 voor Mitchelton-Scott. De 26-jarige Noor maakte in 2017 zijn profdebuut bij (toen nog) LottoNL-Jumbo, maar hij trekt de deur bij Jumbo-Visma nu dus achter zich dicht.

De Noorse kampioen op de weg van 2019 was de laatste jaren een vast onderdeel in de trein van Dylan Groenewegen en ook in de klassiekers stond hij zijn mannetje. Vorig jaar boekte hij naast het Noors kampioenschap ook een ritzege in de ZLM Tour. AGJ reed de laatste twee jaren tevens de Tour de France met de Nederlandse formatie. Jumbo-Visma wilde graag met hem door, maar kon financieel niet opboksen tegen aanbiedingen van andere ploegen.

Kapers op de kust

Naar verluidt kon Grøndahl Jansen kiezen uit zes voorstellen, waaronder in ieder geval NTT Pro Cycling en Movistar. De Spaanse formatie zou zelfs de eerste geweest zijn die hem een aanbieding deed. Movistar bouwt achter de schermen aan een gloednieuwe klassiekerkern. De Noor zou samen met Iván García het kopmanschap gaan delen. AGJ had zich waarschijnlijk ook snel aangepast; hij is meertalig en spreekt onder andere vloeiend Spaans.

Ook UAE-Emirates zou in de markt zijn geweest, maar zijn keuze is volgens het Noorse TV2 gevallen op Mitchelton-Scott. Dat werd ook aan WielerFlits bevestigd. Bij Jumbo-Visma was hij na Wout van Aert en Mike Teunissen derde viool in de klassiekerkern. Bij de Australische formatie zal hij in een aantal Vlaamse klassiekers zijn eigen kans kunnen gaan. Daarnaast kan hij een belangrijke pion zijn in een sprinttrein van Michael Matthews. Dat was Grøndahl Jansen bij de Nederlandse ploeg ook voor boezemvriend Dylan Groenewegen.

Lees ook: Tien opties voor laatste plek Jumbo-Visma