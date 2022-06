Ronde van Zwitserland: BikeExchange-Jayco mikt met Michael Matthews op dagsucces

BikeExchange-Jayco gaat in de Ronde van Zwitserland voor etappewinst. De aangewezen man om deze ambitie te verwezenlijken, is Michael Matthews. “De Ronde van Zwitserland is een wedstrijd die past bij mijn kwaliteiten, met veel klimmen onderweg en normaal gesproken een uitgedund peloton in de finale”, aldus Bling op de ploegsite.

Matthews werd onlangs elfde werd in de Brussels Cycling Classic, nadat hij als derde eindigde in de pelotonsprint. Nu kijkt hij uit naar de Ronde van Zwitserland. “Er zijn een paar etappes die me behoorlijk goed moeten liggen. Daarnaast is het een goede mogelijkheid om de conditie verder aan te scherpen richting de Tour de France. We komen met een sterk team naar Zwitserland en we mikken op wat goede resultaten.”

De rest van de selectie van BikeExchange bestaat uit Jack Bauer, Damien Howson, Tanel Kangert, Cameron Meyer, Dion Smith en de Nederlander Jan Maas.

Selectie BikeExchange-Jayco voor de Ronde van Zwitserland (12-19 juni)

Jack Bauer

Damien Howson

Tanel Kangert

Jan Maas

Michael Matthews

Cameron Meyer

Dion Smith