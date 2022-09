BikeExchange-Jayco presenteert Pöstlberger: “Belangrijk om veelzijdige renners te hebben”

Het was reeds bekend dat Lukas Pöstlberger deze winter de overstap maakt van BORA-hansgrohe naar BikeExchange-Jayco, maar nu heeft die laatste ploeg de komst van de Oostenrijker ook officieel bekendgemaakt. In het persbericht meldt het Australische team dat Pöstlberger op verschillende momenten ingezet zal worden.

Het team gelooft dat Pöstlberger een waardevolle toevoeging zal zijn aan de klassiekerkern, de sprinttreinen en de teams voor grote ronden. “Het is altijd belangrijk om echte allrounders in je team te hebben die in verschillende wedstrijden iets bij kunnen dragen”, stelt Brent Copeland, de ploegmanager van BikeExchange-Jayco. “Bij Pöstlberger hebben we gezien dat hij in veel situaties een nuttige renner is, die zijn kracht in verschillende koersen kwijt kan.”

“Hij heeft veel te bieden”, vervolgt Copeland over de nieuwe aanwinst. “Ik ben er zeker van dat hij veel ervaring in de ploeg brengt die hij kan delen met de andere renners. Hij is een renner die weet hoe je moet winnen, en het is goed om hem volgend jaar in de kleuren van BikeExchange-Jayco te zien en te kijken wat we samen kunnen bereiken.”

De 30-jarige Pöstlberger, die in 2016 prof werd bij BORA-hansgrohe, kijkt er zelf ook naar uit om zich bij de Australische ploeg aan te sluiten. “Het wordt een totaal nieuw avontuur voor me en ik heb heel veel zin om aan deze reis te beginnen. Ik heb altijd een bepaalde connectie met het team gehad. Ik ken veel mensen bij GreenEDGE Cyling, atleten en stafleden, en er is altijd veel respect tussen ons geweest.”