Jack Haig voor drie jaar naar Bahrain McLaren donderdag 27 augustus 2020 om 14:36

De transfer van Jack Haig naar Bahrain McLaren is een feit: de Australische klimmer zal de komende drie seizoenen uitkomen voor de WorldTour-formatie. Haig neemt binnenkort dus afscheid van het Australische Mitchelton-Scott.

De 26-jarige Haig is sinds 2016 actief voor Mitchelton-Scott en liet al mooie dingen zien in het tenue van deze ploeg. Zo werd hij vorig jaar nog derde in de Bretagne Classic, vierde in Parijs-Nice en zesde in de Ronde van Lombardije. Verder was hij in de grote rondes van onschatbare waarde voor kopmannen als Adam en Simon Yates en Esteban Chaves.

Haig finishte voor de coronabreak nog als tweede in de Volta a la Comunitat Valenciana en de Ruta del Sol. In die laatste rittenkoers won hij bovendien de koninginnenrit met aankomst in Granada. “Ik ben echt ontzettend blij met deze stap. De ploeg staat nog wat in de kinderschoenen, maar er is wel een ongelofelijke drive om beter te worden.”

“Dit is echt een geweldige kans. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging na vijf fantastische jaren bij Mitchelton-Scott.” Teammanager Rod Ellingworth verwacht veel van zijn nieuwste aanwinst. “Ik voorspel een mooie toekomst voor Jack. Hij heeft al laten zien een talentvolle renner te zijn. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.”