Will Barta van CCC naar EF Pro Cycling

Will Barta maakt de overstap naar EF Pro Cycling. De 24-jarige Amerikaan, die de afgelopen Vuelta op één seconde de zege in de tijdrit naar Mirador de Ézaro verloor van Primoz Roglic, kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor het stoppende CCC.

“EF ziet er voor mij uit als een groep die een passie heeft voor de sport en de prestaties, dus ik kijk ernaar uit om daar deel van uit te maken”, geeft hij aan”, aldus Barta, die veel oude bekenden tegenkomt. “Ik ken Neilson Powless en Logan Owen al lange tijd, omdat we samen in de nationale selecties zijn opgegroeid. En ik ken Ruben Guerreiro van de ploeg van Axel Merckx, Hagens Berman Axeon.”

Voor hij de stap naar de WorldTour maakte, kwam Barta namelijk vier seizoenen uit voor de opleidingsploeg van Merckx. Hij werd in die tijd onder meer vierde in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en derde in het klassement van Le Triptyque des Monts et Châteaux. De voorbije Vuelta sloot hij knap af als 22ste, en hij was dus één seconde verwijderd van een ritzege.

“Het had super geweest om te winnen, maar ik ben nog steeds wel blij met mijn prestatie”, blikt Barta terug. Hij hoopt zich in dienst van het team van manager Jonathan Vaughters verder te ontwikkelen. “Ik voel dat ik steeds beter voel waar mijn talenten liggen, dus ik kijk ernaar uit om door te groeien in verschillende rollen.”