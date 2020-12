Matteo Trentin: “Ongelooflijk dat wordt bezuinigd op dranghekken”

De UCI maakte deze week bekend dat meerdere maatregelen worden voorbereid die de veiligheid van de renners moeten verbeteren. Bij die gesprekken daarover was ook Matteo Trentin aanwezig.

Trentin woonde de afgelopen maanden verschillende meetings bij waar de veiligheid in de koers werd besproken. “Vooral na de gebeurtenissen in de Ronde van Polen”, laat de renner weten aan TuttoBICI. “We hadden twee kennismakingsgesprekken, drie gesprekken gingen vervolgens over een bepaald onderwerp en in de laatste, afgelopen donderdag, werd gepresenteerd wat er was besproken.”

In de gesprekken zat Trentin aan tafel met de UCI en organisatoren. Alle kritieken punten in de koers werden daarbij besproken. “Ook de organisatoren brachten hun problemen in. We startten een dialoog, omdat niemand met de vinger wil wijzen en oordelen. Ik kan niet geloven dat door organisatoren wordt bezuinigd op dranghekken, wetende dat we gewond kunnen raken. Maar er zijn meer problemen.”

Dranghekken

Het proces om de koers veiliger te maken neemt enige tijd in beslag, erkent de Italiaan. “Maar als renners worden we gehoord en we zijn erin geslaagd om enkele belangrijke regels te veranderen om ongelukken te voorkomen. We hebben om veiligere dranghekken gevraagd, want ze moeten niet alleen als scheiding tussen ons en het publiek worden gezien, maar bij het ontwerp moet ook rekening worden gehouden met dat renners tegen ze aan kunnen vallen.”

Volgens Trentin moeten renners beschermd worden zoals in het skiën of bij het schaatsen. “Daar vangen kussens de klappen op. We hebben gevraagd om nieuwe, blijvende regels, zonder ze weer te moeten veranderen.” Ook zijn de motoren en auto’s in de koers besproken. “Als het om de veiligheid gaat, moet je 360 graden om je heen kijken en alles erbij betrekken. Dus we spraken ook over onjuist gedrag, dat niet getolereerd mag worden. En ook wij als renners maken fouten.”