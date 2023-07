Waarom Koos Moerenhout voor het WK heel bewust kiest voor renners die de Tour níet rijden

Interview

De Nederlandse selectie voor het wereldkampioenschap wielrennen op de weg werd dinsdagochtend wereldkundig gemaakt door bondscoach Koos Moerenhout. Een aantal zaken vallen op. Zo werd toptalent Olav Kooij geselecteerd en zitten er in de achtkoppige selectie slechts drie renners die op dit moment actief zijn in de Tour de France. Waarom? Moerenhout legt dat uit bij WielerFlits.

De speerpunten op het WK voor de oranjehemden zijn duidelijk: Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle. “Voor het parcours in Glasgow hebben we de luxe dat we twee kopmannen kunnen opstellen. Dat is mooi”, glimlacht Moerenhout. “Vervolgens ben ik op zoek gegaan om een goede groep rond hen samen te stellen, die hen in stelling kunnen brengen richting de finale. Ik kijk dan naar individuele kwaliteiten voor een taak binnen zo’n selectie. Dan blijven er een reeks namen over. Vervolgens kijk je naar de programma’s van de verschillende renners. Dat professionaliseert steeds verder. Niet alleen de voorbereiding op grote rondes, maar ook op andere wedstrijden.”

“Het WK is natuurlijk ook een topwedstrijd waar je op en top voorbereid tevoorschijn moet komen, of je nu rijdt om te winnen of om te ondersteunen”, gaat de bondscoach verder. “Je moet gewoon top zijn. De renners die nu gaan, werken allemaal een goede route af. Naast Mathieu en Dylan, rijdt ook Pascal Eenkhoorn nog de Tour. Maar dat is wel een beetje spannend. Er kan van alles gebeuren wat je van tevoren niet weet. Anderzijds zijn er vijf man die de Tour niet rijden (Mick van Dijke, Daan Hoole, Olav Kooij, Jan Maas en Oscar Riesebeek, red.). Zij kennen vanuit hun ploeg wel een heel goede voorbereiding: enerzijds op hoogtestage, anderzijds nog een aantal koersen rijden of een combinatie daarvan. En zo ben ik tot de selectie gekomen die er nu staat.”

Weinig Tourrenners

En dus ook weinig Tourrenners. Dat uitgerekend Pascal Eenkhoorn de derde coureur is die in Frankrijk actief is, is niet verrassend. De renner van Lotto Dstny heeft niet een specifieke taak in de Tour, zoals Mike Teunissen en Danny van Poppel dat als lead out wel hebben. Dat geldt ook voor sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Eenkhoorn heeft de vrijheid om mee te schuiven in vroege vluchten, maar behoudens de eerste etappe houdt hij zich afzijdig. “De Tour biedt geen garantie dat je top bent op het WK”, stelt Moerenhout. “Je moet altijd afwachten hoe je daaruit komt. Dat kan heel goed zijn, maar het kan ook tegenvallen. Dat is een groot risico.”

Naast dat Eenkhoorn zich koest houdt, valt het ook op dat WK-kopman Van der Poel in de Tour niet met zijn krachten smijt. In functie van de wegwedstrijd twee weken later, liet hij zich al een aantal keer ontvallen. “Mathieu heeft in een vroeg stadium aangegeven dat hij echt voor het WK wil gaan. Het parcours is ook op zijn lijf geschreven. Je ziet de laatste tijd al dat hij steeds vaker keuzes maakt. Met zijn karakteristieken is het gevaarlijk om te veel te doen. Hij kan zoveel, zowel op de weg, het veldrijden als het mountainbiken. Daarbinnen moet hij keuzes maken en ik denk dat Mathieu dat steeds effectiever doet. Hij heeft nu een heel goed niveau en kiest zijn moment.”

Aanval is de beste verdediging, óók met Kooij

Voor het grote publiek is de selectie van Olav Kooij misschien wel de grootste verrassing, alhoewel de renners in de Tour die keuze heel goed begrijpen. Kooij krijgt de voorkeur boven Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. “Dat komt omdat we ervoor kiezen om naar voren te koersen. Ik denk dat Olav daarvoor een heel geschikte renner is. Hij zit al heel dicht tegen de wereldtop van de sprinters aan, maar hij ontwikkelt zich ook goed als een renner voor de klassiekers. Natuurlijk is hij nog erg jong. Sterker: op basis van zijn leeftijd mag hij nog het U23-WK rijden. Hij koos er bewust voor om dat niet te doen. Als je Olav dit jaar ziet rijden, kun je niet om hem heen.”

Moerenhout ziet in Kooij een extra wapen achter zijn beide kopmannen, die tegenover WielerFlits aangaven daar hetzelfde over te denken. “Met Kooij hebben we een extra troefkaart in handen die we kunnen uitspelen op het WK”, stelt Moerenhout. “Het zij aanvallend, het zij verdedigend. Maar het is wel ons idee om aanvallend te koersen. Olav heeft aangetoond dat te kunnen. Kies je voor een pure sprinter – daarin hebben we natuurlijk ook een aantal wereldtoppers – dan kies je voor een meer verdedigende tactiek. Dat is een keuze, maar op dat parcours in Glasgow tegelijkertijd een heel grote gok. Zeker wanneer je met Van der Poel en Van Baarle in je ploeg zit.”

België de te kloppen ploeg

Nederland kiest dus voor een sprinter die mee kan koersen. De Belgen doet hetzelfde, die naast Remco Evenepoel en Wout van Aert ook Jasper Philipsen meenemen. Maar net die laatste is ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck én hij liet op de rustdag weten niet achter zijn ploegmaat aan te rijden op het WK. “Ja, dat is mooi!”, lacht Moerenhout. “Dan is dat in ieder geval al geneutraliseerd. Ze mogen al als enige met negen man starten, omdat Evenepoel de uittredend wereldkampioen is. Zij zullen ongetwijfeld een fantastische ploeg aan het vertrek krijgen. België is de grote factor om rekening mee te houden. Zij zijn de absolute topfavoriet.”

Maar eerst is het afwachten hoe de Tour verloopt. Nils Eekhoff gaf al aan dat hij op de reservelijst staat, Danny van Poppel niet. Moerenhout doet daar echter geen uitspraken over. Mocht er onverhoopt iemand uitvallen, dan zal de bondscoach per taak in de selectie de beste vervanger oproepen. Als in het slechtste geval Van der Poel (die op dit moment niet fit is) en Van Baarle wegvallen, moet Moerenhout opnieuw met een blanco vel naar de tekentafel. Buiten de Tour zijn er niet veel koersen waar renners zich nog kunnen bewijzen. In Frankrijk kan er onverhoopt nog van alles gebeuren. Dat vat Moerenhout treffend samen: “Fingers crossed dat alles goed gaat.”

