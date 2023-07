Mike Teunissen niet in WK-selectie: “Wel gehoopt, maar had ik harder moeten fietsen”

Geen Mike Teunissen op het WK wielrennen in Glasgow over vier weken. De 31-jarige Limburger van Intermarché-Circus-Wanty was er graag bij geweest, maar kreeg dinsdagmorgen het slechte nieuws te horen van bondscoach Koos Moerenhout. “Ik had niet op het WK gerekend, maar er wel op gehoopt”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Nochtans had Teunissen niet misstaan op het WK. “We hebben heel veel goede jongens. We moeten een verschillende samenstelling hebben. Dit zijn de namen die Koos gekozen heeft en daar zit ik helaas niet bij”, is zijn oordeel. “Als ik erbij had willen zijn, had ik meer moeten laten zien. En dus zit er niets anders op dan het te accepteren. Ik had er alleen wel graag bij willen zijn. Ik denk ook dat ik een prima rol had kunnen spelen. Ik schiet goed op met Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle. Voor hen had ik zeker bepaalde dingen in de koers kunnen doen.”

“Koos kiest nu voor jongens zoals Pascal Eenkhoorn, die supergoed rijdt. Dus ik kan niet zeggen dat het onterecht is. Verder kiest Moerenhout voor andere jongens met een andere rol. Daar kan ik ook niet van zeggen: ‘Daar hoor ik bij’. Dus in dat opzicht kan ik me er prima in vinden. En verder is het heel gemakkelijk: dan moet je met de benen spreken. Koos stuurde me nog: ‘Laat het vandaag maar zien’. Dus laten we dat dan maar proberen”, lacht Teunissen. “Wie ik naast mezelf nog meer mis in de selectie? Dan denk ik aan Ide Schelling, Sjoerd Bax en Danny van Poppel.”

Olav Kooij

Twee van de enigszins verrassende namen zijn die van het razendsnelle toptalent Olav Kooij en diens lead out bij Jumbo-Visma, Mick van Dijke. “Dat is een heel sterke combinatie. De kans is ook aanwezig dat Mick er op voorspraak van Olav bij is gekomen. Maar Mick reed ook al een heel goed NK op de weg en bereid zich nu voor op hoogte. Je kan er zeker van zijn dat zij op de afspraak gaan zijn. Ik denk dat het niet onterecht is dat zij erbij zijn. Het NK was ook een slagveld, dat verwachten ze ook op het WK. En dat wist Olav ook te overleven. Hij is ontzettend getalenteerd. Het zal voor hem zeker een uitdaging zijn, maar hij mag het laten zien.”

