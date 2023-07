Mathieu van der Poel verklaart minder prominente rol in de Tour: “WK zit in mijn achterhoofd”

Interview

Lachende gezichten bij Alpecin-Deceuninck. Het Belgische WorldTeam won al drie keer deze Tour de France 2023, iedere keer met Jasper Philipsen. Zijn lead out-man was even indrukwekkend, maar kansen voor zichzelf heeft Mathieu van der Poel nog niet gepakt. “Normaal gesproken blijf ik me ook de rest van de Tour wegcijferen voor Jasper”, vertelt MVDP op de eerste rustdag tegen de verzamelde pers, waaronder WielerFlits. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De eerste negen etappes zitten erop. Her en der rijst toch de vraag of Van der Poel – al dan niet bewust – zichzelf wat afzijdig houdt. “Ik voel me vrij oké, eigenlijk. Alles ziet er redelijk goed uit tot op heden. Ik kijk er wel naar uit om in week twee en drie te kijken of ik daar nog iets kan doen. Tot op heden is het nog niet nodig geweest om mijn beste cijfers te benaderen qua power output. In de sprints natuurlijk wel, maar verder niet. De eerste twee dagen in het Baskenland was ik net niet goed genoeg, ik had daar niet echt de benen waarop ik gehoopt had. Maar in de voorbereiding op de sprints van Jasper heb ik wel steeds het verschil kunnen maken als dat nodig bleek te zijn.”

“Hopelijk kan ik mijn hoogste cijfers de komende twee weken wel gebruiken”, voegt hij er lachend aan toe. “Ik denk dat er nu wel een paar ritten aankomen waarin ik mijn ding kan doen. Het is niet zo dat ik geen enkele dag voor mezelf ga rijden. Om te beginnen is dinsdag een mooie kans voor vluchters. Ik denk dat er daarna nog twee etappes zijn waar er mogelijkheden voor mij zijn. Het klopt wel dat er niet heel veel kansen meer liggen in week twee of drie, maar dat wisten we op voorhand. Ik wil hoe dan ook Parijs halen. Het zou mooi zijn om met de ploeg de groene trui met Jasper daar naartoe te brengen, dat is echt iets unieks. Daar wil ik heel graag deel van uitmaken.”

Aanvallen versus omkijken

MVDP heeft er totaal geen moeite mee om zijn eigen kansen op te offeren voor die van Philipsen. “Normaal blijf ik ook voor hem rijden. Voor Jasper is het ook wel fijn om altijd dezelfde lead out te hebben. Ik voel me er heel goed bij als ik dat moet doen. Ik doe het ook graag. Dan is het leuk om er voor hem te zijn in die etappes die hem liggen. Ik heb ook vanaf het begin gezegd dat ik Jasper ging helpen om die groene trui naar Parijs te halen. Dat is nog steeds zo. Het voorjaar dat ik heb gehad, maakt het voor mij makkelijker om dat nu te doen. Maar ik ga zeker zelf ook nog proberen om iets te laten zien in deze Tour. Maar als Jasper meer kans maakt, is die keuze niet moeilijk.”

Zo’n attractieve Giro d’Italia als hij vorig jaar reed, hoeven we in het tweede deel van deze Tour trouwens niet verwachten. “Toen zat ik bijna in elke rit mee in de vlucht. Ik voelde me heel goed. Maar ik probeer nu slimmer met mijn krachten om te gaan. In de Giro zat ik toen ook mee in etappes die ik waarschijnlijk toch niet zou winnen. Dat ga ik hier zeker niet doen. Dan kies ik ervoor om bij de ploeg te blijven en rustig binnen te bollen. We moeten ervoor zorgen dat Jasper overschot blijft houden. Hij heeft meer inhoud, een grotere motor en is daardoor vaak frisser dan andere sprinters. Het zelfvertrouwen is groot, maar we moeten op Mads Pedersen blijven letten.”

Groen in Parijs of niet, de Tour voor Alpecin-Deceuninck is volgens Van der Poel al geslaagd. “Met drie gewonnen ritten is het echt al een succes geweest. Het groen naar Parijs brengen zou dat nog meer glans bezorgen. Persoonlijk vind ik het leuk om samen met de ploeg mijn steentje bij te dragen aan ons succes. Uiteraard wil ik zelf ook heel graag nog een rit winnen. Soms lijkt het voor mensen evident dat ik win, maar dat is het zeker niet. Of het peloton anders reageert als ik meespring in een vlucht? Die keer dat ik mee zat, was het plan om met Jasper de tussensprint te nemen. In een grote ronde liggen ze minder wakker van mij. Dat is ook nergens voor nodig.”

WK op de weg

De voornaamste reden waarom MVDP zich voorlopig koest houdt, is het WK op de weg. Die vindt twee weken na de laatste rit van de Tour plaats in Glasgow. “Ik ben hier in eerste instantie gewoon voor de Tour, natuurlijk. Maar het WK zit wel in het achterhoofd. Die koers is een groot doel dit jaar. We wisten al lang op voorhand dat het WK twee weken na de Tour zou zijn, dus daar kun je rekening mee houden. En dat hebben we ook gedaan. Het WK is ook een heel andere koers. Ik heb in Glasgow al eens het EK op de weg gereden en dat was toen een slagveld. Ik verwacht dat dit op het WK niet anders gaat zijn. De beste renners zullen daar sowieso boven komen drijven.”