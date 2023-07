WK 2023: Nederland neemt Kooij mee naast kopmannen Van der Poel en Van Baarle

De Nederlandse selecties voor het WK wielrennen in Glasgow zijn bekendgemaakt. Bij de elite mannen zijn Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle de speerpunten tijdens de wegrit. Ook Olav Kooij reist af naar Schotland. Daan Hoole en Jos van Emden rijden de tijdrit bij de mannen. Demi Vollering is aangeduid als leidster van de vrouwenselectie, waar ook titelverdediger Annemiek van Vleuten onderdeel van uitmaakt. Laatstgenoemde rijdt de tijdrit niet.

Nederland start in de wegrit voor elite mannen met medaille-ambities, vertelt bondscoach Koos Moerenhout op de site van de KNWU. “De wegwedstrijd wordt verreden op een snel parcours dat aan een klassieker doet denken. Met Mathieu hebben we een afmaker in huis, die op dit WK-traject perfect uit de voeten moet kunnen. Ook Dylan van Baarle bewees al vaker ook goed te renderen op een rondje als deze. We hopen deze twee renners tot diep in de finale te krijgen en dan voor de winst mee te kunnen strijden.”

“De andere renners zullen in beginstel ondersteunend van start gaan. De aanwezigheid van Olav Kooij in de selectie betekent niet dat we bij voorbaat op een sprint inzetten, maar Olav is een sterke sprinter die ook in ontwikkeling is richting het klassieke werk. We rekenen erop Mathieu en Dylan in stelling te kunnen brengen, maar moeten ook andere opties openhouden als de wedstrijd zich in een bepaalde richting ontwikkelt.’’

Vollering kopvrouw

Bij de elite vrouwen is Demi Vollering de kopvrouw, laat bondscoach Loes Gunnewijk weten. Lorena Wiebes staat met een beschermde status aan de start. “Dit voorjaar heeft Demi laten zien op een lastig parcours van een uitzonderlijk hoog niveau te zijn en we hopen uiteraard dat er op dit WK ook geen maat zal staan op haar.”

“Wel is het een prettige gedachte om Lorena Wiebes achter de hand te hebben. Lorena heeft haar sterke sprint behouden, maar verteert sinds dit jaar ook steeds beter een parcours met veel hoogtemeters. Annemiek van Vleuten verdiende als titelverdedigster haar eigen startplek. We hebben ook nu een selectie die bijzonder sterk is in de breedte. Op een slopend, zwaar parcours gaan we ook nu – en dat mag geen verrassing zijn – voor de titel in de wegwedstrijd.”

Elite mannen (wegrit)

Mathieu van der Poel

Dylan van Baarle

Pascal Eenkhoorn

Olav Kooij

Daan Hoole

Jan Maas

Oscar Riesebeek

Mick van Dijke

Elite mannen (tijdrit)

Daan Hoole

Jos van Emden

Mixed Relay (elite mannen en elite vrouwen)

Jos van Emden

Daan Hoole

Mick van Dijke

Shirin van Anrooij

Lorena Wiebes

Loes Adegeest

Elite vrouwen (wegrit)

Demi Vollering

Lorena Wiebes

Annemiek van Vleuten

Marianne Vos

Riejanne Markus

Mischa Bredewold

Shirin van Anrooij

Loes Adegeest

Elite vrouwen (tijdrit)

Riejanne Markus

Demi Vollering

Beloften mannen (wegrit)

Loe van Belle

Menno Huising

Pepijn Reinderink

Roel van Sintmaartensdijk

Casper van Uden

Beloften mannen (tijdrit)

Loe van Belle

Roel van Sintmaartensdijk

Junioren mannen (wegrit)

Karst Hayma

Sjors Lugthart

Senna Remijn

Viego Tijssen

Thom van der Werff

Junioren mannen (tijdrit)

Sjors Lugthart

Mees Vlot

Junioren vrouwen (wegrit)

Fee Knaven

Zoë van Velzen

Lauren Molengraaf

Silje Bader

Puck Langenbarg

Junioren vrouwen (tijdrit)

Fee Knaven

Zoë van Velzen