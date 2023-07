Philipsen komt terug op eerdere WK-uitspraak: “Uiteraard trek ik als Belg naar Glasgow”

De afgelopen dagen is er in België wat commotie ontstaan over enkele uitspraken van Jasper Philipsen over de komende wereldkampioenschappen in het Schotse Glasgow. De sprinter zei dat hij op het WK niet achter zijn Alpecin-Deceuninck-ploegmaat Mathieu van der Poel zal rijden, maar Philipsen nuanceert dit nu in zijn column voor Het Belang van Limburg.

Op de eerste rustdag sprak Philipsen met de media, waaronder met WielerFlits, en ging het onder meer over het komende WK in Glasgow. Niet alleen over de sterkte van de Belgische ploeg, maar ook over de grote ‘concurrent’ in het Nederlandse kamp: Mathieu van der Poel.

“Ik denk dat ik Mathieu nooit iets in de weg zou leggen. Ook niet als ik voor de Belgische ploeg rijd. Dat zal ook zo gecommuniceerd worden aan de Belgische ploeg. Ik denk aan de andere kant ook niet dat ik de persoon ben die achter Mathieu gaat moeten rijden. Dat kunnen we ook zo bespreken”, aldus Philipsen.

De uitspraken van Philipsen zorgden voor ophef in de Belgische media. “Er staat een enorm vergrootglas op de Tour gericht, daar kun je niet onderuit. Zelfs niet op een rustdag. Achteraf zie je dan uitspraken van jezelf terug in een context waarvan je denkt: zo heb ik dat helemaal niet bedoeld. Daarom dat ik bij deze duidelijk stel: uiteraard trek ik als Belg naar Glasgow, en zal ik mij volledig inzetten voor de nationale ploeg”, reageert hij op alle heisa.

Bondscoach Vanthourenhout: “Wie een selectie aanvaardt, koerst voor de Belgische ploeg”

Sven Vanthourenhout, de bondscoach van de Belgische selectie, noemde de uitspraken van Philipsen in gesprek met Het Nieuwsblad al ‘ongelukkig’. “Ik heb het er met Jasper over gehad. Hij zat er zelf ook mee verveeld. Op een persconferentie in de Tour had hij geen vragen over het WK verwacht. Over de situatie met Mathieu van der Poel had hij eigenlijk nog niet nagedacht.”

“De boodschap is heel simpel: wie een selectie voor Glasgow aanvaardt, rijdt voor de Belgische ploeg. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor Jasper.”