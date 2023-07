Groenewegen niet verrast over WK-selectie, Van Poppel: “Dacht dat ik erbij hoorde”

Dylan Groenewegen en Danny van Poppel zullen over een kleine drie weken niet afreizen naar Glasgow voor het WK wielrennen op de weg. Waar het voor de topsprinter van Jayco-AlUla niet als een verrassing kwam, heeft de lead out van BORA-hansgrohe er meer moeite mee. “Ik dacht dat ik me vorig jaar op het EK bewezen had”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

“Het was eerder een verrassing geweest als ik er wél bij had gezeten”, lacht Groenewegen voor de start van de tiende etappe in de Tour de France. “Ik had al een keertje met bondscoach Koos Moerenhout gesproken en dinsdagochtend stuurde hij me nog een appje dat ik er niet bij zat. Maar eigenlijk wist ik dat al. Het wordt echt een zwaar WK. Het gaat niet zo veel bergop, maar al die korte hellingkjes en het vele draaien en keren, het aantal kilometers… Dat gaat echt wel een rol spelen. Daar ga je nooit – denk ik – nooit een grote groep naar de finish krijgen.”

Van Poppel snapt zijn afwezigheid niet

Waar Groenewegen vrede met zijn niet-selectie heeft, geldt dat allesbehalve voor Van Poppel. “Het verraste me wel. Ik sta niet eens op de reservelijst”, zegt hij onthutst. “Daar zal wel een reden voor zijn; wel jammer. Ik had op een bepaalde manier wel op een selectie gerekend. Ze weten dat ik geen kopman meer wil zijn. Ik heb daar niets voor mezelf te rijden. Ook denk ik dat positioneren daar in Glasgow heel belangrijk gaat zijn. Volgens mij kan ik dat best wel goed. Zeker als het een sprint is van een kleine groep, kan ik mee in die finale. […] Ik denk dat ze een bepaalde groep bij elkaar houden. Ik dacht dat ik daarbij hoorde, na het supermooie en succesvolle EK van vorig jaar.”



Mike Teunissen vertelde eerder al dat hij jongens als Ide Schelling, Sjoerd Bax en Van Poppel miste in de WK-selectie. Daar kunnen ook de namen van Fabio Jakobsen en Nils Eekhoff bij. De Europees kampioen gaf eerder dit jaar al aan graag naar het WK te willen en Eekhoff reed tijdens het laatste (beruchte U23) WK in Groot-Brittannië een dijk van een wedstrijd. “Er zitten nu toch wel behoorlijk wat bochten in het parcours”, vertelt de renner van Team dsm-firmenich. “We hebben ook veel goede mannen die goed uit de voeten kunnen op zo’n parcours. En kopman ging ik op dat rondje sowieso niet zijn. Wie weet kan ik nog als reserve invallen, op die lijst sta ik.”

Keuze voor Kooij

De misschien wel grootste verrassing binnen de WK-selectie, is die van Olav Kooij. “Mij verrast dat zeker niet”, stelt Van Poppel. “Het parcours is lastig, maar Olav is een wereldtopper. Hij is een goede keuze als het op een sprint uitdraait.” Maar net dat lijken insiders niet te verwachten. Kopman Mathieu van der Poel denkt aan een slagveld en dus ook Groenewegen verwacht geen sprint. “Maar Olav heeft wel laten zien dat hij meer kan dan alleen een sprintje trekken”, meent hij. “Als je naar het NK kijkt: daar heeft hij heel slim gereden, maar ook heel erg sterk. Op een parcours zoals het WK, denk ik dat Olav beter uit de voeten kan dan Fabio Jakobsen of ikzelf.”



