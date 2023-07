Dylan van Baarle over WK-selectie Nederland: “Olav Kooij kaart die we kunnen spelen”

Video

Nu is hij nog als helper actief in de Ronde van Frankrijk, maar begin augustus leidt Dylan van Baarle samen met Mathieu van der Poel het Nederlandse team op het WK in Schotland. Ook zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Olav Kooij zit in de selectie, die vandaag bekend werd gemaakt. “Voor mij is dat geen heel grote verrassing”, zegt Van Baarle voor de camera van WielerFlits.

“Hij heeft dit voorjaar in Gent-Wevelgem bewezen dat hij de afstand aankan”, vervolgt de Nederlands kampioen. Kooij werd in die koers achtste, door tweede te worden in de sprint van het peloton. “Hij heeft ook een sterk NK gereden (Kooij werd daar achter Van Baarle tweede, red.), dus de vorm is daar. Hij is een kaart die we kunnen spelen. Olav is supersnel. Het wordt wel zijn eerste WK, dus we gaan in koers zien hoe dat uit gaat pakken. Maar ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in.”

