Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe voor vrouwen 2023 – Hattrick voor Lorena Wiebes?

Voor de 25ste keer werkt het vrouwenpeloton de Ronde van Drenthe af. De enige Noord-Nederlandse WorldTour-koers belooft ook dit jaar weer een fraai spektakel te worden. Daarnaast biedt het rensters alvast eens de kans om kennis te maken met het parcours van de EK wielrennen later dit jaar. Kan Lorena Wiebes de eendagsklassieker vol vuilnisbelten en flinten voor de derde keer op rij winnen? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De mannen betwisten de Ronde van Drenthe voor de zestigste keer, maar ook het vrouwenpeloton is toe aan een jubileumeditie, het zilveren jubileum om precies te zijn. De organisatie was hun tijd ver vooruit, want het is de op twee na oudste koers van de huidige Women’s WorldTour-wedstrijden. Enkel de Trofeo Alfredo Binda (sinds 1974) en de Giro d’Italia Donne (sinds 1988) staan langer op de internationale kalender.

De laatste jaren is er veel aandacht uitgegaan naar nieuwe koersen op de vrouwenkalender. Niet geheel onterecht, want de introductie van Parijs-Roubaix en met name de Tour de France Femmes hebben veel goeds gedaan. Maar laten we het pionierswerk vooral niet vergeten en als het gaat om pionieren hoort deze organisatie — nog altijd onder de bezielende leiding van Femmy van Issum — daar zeker bij. Laten we hopen dat de koers mee kan blijven gaan in de vaart der volkeren.

Rond de Ronde van Drenthe hangt ook een zweem van kneuterigheid. Denk bijvoorbeeld maar aan de ceremonie waarin de podiumklanten worden overspoeld met prijzen en cadeautjes. Kniepertiesijzers, ovenwanten, stofzuigers, televisies, knuffels, kinderfietsen, slagroomtaarten; je kunt het zo gek niet verzinnen of de deelnemers bij de diverse vrouwen- en mannenkoersen kunnen het krijgen. Bij sommige zaken kun je best je bedenkingen hebben, maar ach, het is ergens ook wel weer charmant.

Zelfs voor Klein was deze fiets een maatje te klein - foto: Cor Vos Van Issum zorgt ervoor dat niemand met lege handen naar huis gaat - foto: Cor Vos De prijzenparade hoort net zo bij de Ronde van Drenthe als de VAM-berg - foto: Cor Vos

Nog voordat de Ronde van Drenthe een wereldbeker- dan wel Women’s WorldTour-klassieker werd, stonden er met Leontien van Moorsel, Chantal Beltman, Suzanne de Goede en Sissy van Alebeek enkele wereldtoppers op de erelijst. Het zal weinig wielerliefhebbers verbazen dat Marianne Vos met drie zeges (op rij!) de recordhouder is in deze wedstrijd, maar ook verder zien we eigenlijk enkel en alleen klasbakken terug. Deignan, D’hoore, Blaak, Bastianelli en ga zo maar door… Dat zal deze keer niet anders zijn.

Het format van het Drentse wielerweekend wijzigde nog weleens. We zagen in het verleden al een etappekoers, een eendaagse en zelfs een driedaagse vol eendaagse wedstrijden (snapt u het nog?). Maar tegenwoordig gaat het als een tweeluik door het leven. Een dag voor de WorldTour-wedstrijd van het seizoen wordt de Drentse Acht van Westerveld verreden. Een mooi opwarmertje, een appetijtelijk voorafje, waarin een aantal kleinere ploegen zich kunnen meten. Hoewel, voorafje, het gaat er dan ook al doorgaans hard aan toe. In die wedstrijd is waaiervorming eerder regel dan uitzondering…

Het is altijd stuiteren geblazen op de flinke flinten foto: Cor Vos De lente begint niet altijd met de Ronde van Drenthe - foto: Cor Vos De VAM-berg levert altijd mooie plaatjes op - foto: Cor Vos Marianne Vos is met drie zeges recordhoudster - foto: Cor Vos

Laatste tien winnaressen Ronde van Drenthe

2022: Lorena Wiebes

2021: Lorena Wiebes

2019: Marta Bastianelli

2018: Amy Pieters

2017: Amalie Dideriksen

2016: Chantal Blaak

2015: Jolien D’hoore

2014: Elizabeth Deignan

2013: Marianne Vos

2012: Marianne Vos

Laatste editie

In het najaar van 2021 werd een slecht weer-editie op overtuigende wijze een prooi voor Lorena Wiebes. De omstandigheden waren een half jaar later, bij de uitgave van 2022 een heel stuk beter. Lente in Drenthe, met een geanimeerde koers als mooie bonus. Het peloton werd onderweg lekker uitgedund, waardoor er een groep van net geen veertig rensters in Hoogeveen om de overwinning mocht sprinten.

Nina Buijsman (Human Powered Health) besloot op een goede tien kilometer van de meet zich niet neer te leggen bij dat scenario. Op een moment van vertwijfeling ging ze ervandoor. Sarah Roy (Canyon-SRAM), Anouska Koster (Jumbo-Visma) en Christine Majerus (SD Worx) zagen er ook wel brood in.

Jammer genoeg voor dit kwartet ging het feest net niet door. In de laatste kilometer werden ze gegrepen, Koster als allerlaatste. De uitslag van de daaropvolgende massasprint liet zich raden. Lorena Wiebes ging haar sprint van ver aan en haalde het ruimschoots voor wereldkampioene Elisa Balsamo en Lotte Kopecky.

Uitslag Ronde van Drenthe 2022

1. Lorena Wiebes (Team DSM)

2. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo)

3. Lotte Kopecky (SD Worx)

4. Clara Copponi (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope)

5. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ)

Wedstrijdverslag

Parcours

Drentse Acht van Westerveld

Het Drentse wielerweekend begint traditiegetrouw met de Drentse 8 van Westerveld. Gekozen is dit jaar om vijf rondes van 28,3 kilometer af te werken. In het parcours van deze wedstrijd, die is opgewaardeerd naar 1.1-niveau, is goed te zien dat het organisatiecomité concessies heeft moeten doen vanwege moeilijkheden om überhaupt de koers te kunnen houden. Dat er genoeg interesse is om de koers te rijden blijkt wel. Er doen maar liefst 27 teams mee aan de eendaagse wedstrijd.

Het fraaie brinkdorp Dwingeloo ligt midden tussen drie Natura 2000-gebieden: het Dwingelderveld, het Holtingerveld en het Drents-Friese Wold. In al die gebieden is het mooi fietsen, maar dat zal het peloton nu dus niet doen (al waren de passages door die gebieden sowieso al even geleden). Want u weet het: dat vermaledijde stikstof.

Maar, niet getreurd, wees er maar zeker van dat er nog altijd flink gekoerst kan worden. Als er ook maar een klein zuchtje wind staat, gaat het op de veelal open wegen een onvervalst waaierfestijn worden. Het is jammer dat een passage langs de Drentse Hoofdvaart is geschrapt, maar kom: wel koers is beter dan geen koers.

En ook de Drentse keien (flinten) ontbreken niet in deze koers. We vinden ze vlak voor het binnenrijden van de dorpskern van Dwingeloo. Binnen de laatste drie kilometer liggen de keitjes van Westeinde. Geen lange strook en ook zeker geen lastige strook – sterker nog: kenners weten dat er klinkers liggen op het midden van de weg – maar desondanks kan het een bepalende rol spelen, zeker zo diep in de finale. Verwacht hier een mooie strijd tussen waaierliefhebbers, sprinters en waaierliefhebbende sprinters!

Lees meer: Rondje redacteur: koninklijk door drie nationale parken en werelderfgoed met Tim de Vries

Vrijdag 10 maart: Dwingeloo – Dwingeloo (140,4 km)

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.50 en 16.10 uur

Ronde van Drenthe

Ook de WorldTour-koers ontkomt niet aan enkele aanpassingen. We citeren de site van de organisator: “Om aan de natuurvergunning te kunnen voldoen, is vanwege een dassenburcht de beroemde keienstrook bij het Boomkroonpad bij Drouwen geschrapt. Op een andere plek zorgt een aanwezige zwarte specht voor een kleine omleiding. Maar er blijft nog genoeg moois over hoor!”

En dat klopt. Want vanaf de start is het gelijk zaak om scherp te zijn. Om te beginnen met de beklimming van de Muur van Emmen, net als de VAM-berg een vuilnisbelt met fietstracé. Geïntroduceerd tijdens de NK Tijdrijden van 2021, nu ook voor het eerst in de Ronde van Drenthe. Het is direct het ‘dak van de koers’, want, leuk detail, met een hoogte van 4805 centimeter boven NAP is-ie 5 centimeter hoger dan die andere vuilnisbelt op de route, al is het Dak van Drenthe in aanbouw. Wie verzekerd wil zijn van een gang naar het podium moet als 25ste doorkomen, want voor die renster ligt de eerste prijs van de dag klaar.

Na dit klimmetje volgt al snel het eerste stuiterwerk. In totaal wordt er 17,4 km gestuiterd, al is dat wel voornamelijk in de eerste uren van de koers. Drie van de vijf langste stroken van Drenthe zitten in het parcours. Na tachtig kilometer doemt de eerste van drie passages over de VAM-berg op. Er wordt ook dit jaar voor de tweetrapsraket Atteropad–Mount VAM Pad gekozen, zoals we die goed kennen van de diverse NK’s en eerdere Rondes van Drenthe. Geen onmogelijke ondingen, maar lastig genoeg om het peloton uit elkaar te ranselen.

Na drie passages over de Col du VAM – zoals Femmy van Issum de uit de kluiten gewassen vuilstort liefkozend noemt – zet het peloton koers richting het bruisend winkelhart van Hoogeveen. De finish wordt voor de eerste keer gepasseerd, maar de rensters zijn er dan nog lang niet. Want er staat nog een ommetje richting Zuidwolde op het programma.

De koers zou hier een beetje dood kunnen bloeden, zo eerlijk moeten we zijn, maar de wind staat op de open wegen tussen het dorpje en de finishplaats misschien wel gunstig genoeg voor een waaiertje of twee. Een mogelijke laatste mogelijkheid om alles voor de finish Raadhuisplein nog eens helemaal uit elkaar te rossen.

Belangrijkste passages: Nog 148,9 km — Muur van Emmen

Nog 140,7 km — Weerdingerzandweg (1000 meter)

Nog 139 km — Valtherzandweg (3700 meter)

Nog 133,8 km — Bosrand (400 meter)

Nog 132,6 km — Voorbosweg (3700 meter)

Nog 116,8 km — Bodenpad (500 meter)

Nog 113 km — Voorbosweg (1500 meter)

Nog 113 km — Bosrand (400 meter)

Nog 115,4 km — Tussen Bosvak 137/110 door naar Voorbosweg (1200 meter)

Nog 107,9 km — Schaapstreek (3300 meter)

Nog 93,8 km — Boswachterij (1100 meter)

Nog 72,3 km — VAM-Berg Atteropad

Nog 71,2 km — VAM-Berg Mount VAM Pad

Nog 58,3 km — VAM-Berg Atteropad

Nog 57,2 km — VAM-Berg Mount VAM Pad

Nog 44,2 km — VAM-Berg Atteropad

Nog 43,1 km — VAM-Berg Mount VAM Pad

Zaterdag 11 maart: Emmen – Hoogeveen (152,7 km)

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur

Favorieten

Ze won de laatste twee edities en ze zou maar wat graag mederecordhoudster worden van deze wedstrijd. Lorena Wiebes als topfavoriet bestempelen zal, zeker gezien haar recente uitstekende prestaties, niet de meest gewaagde voorspelling van het jaar zijn. Cadeau zal ze het zeker niet krijgen, daarbij moet je op de keien en de diverse beklimmingen van de VAM-berg natuurlijk wel bij de les zijn en hopen dat je geen pech krijgt, maar dit kan eenieder gebeuren.

Van Wiebes weten we dat ze meer is dan alleen de pure sprintster. De heuveltjes kan ze normaliter ook prima verteren. En mocht dit nu eens wat lastiger blijken, bij SD Worx zijn voldoende namen die haar dan weer naar het front kunnen helpen. Met Lotte Kopecky hebben ze voor nood een mooie schaduwkopvrouw in huis en met Uneken, Bredewold, Cecchini en Guarischi kun je in deze koers ook prima uit de voeten. Als Wiebes geen pech heeft en ‘gewoon doet wat ze moet doen’, wordt het heel lastig om haar te kloppen.

Maar onmogelijk is dat niet. Dat bewees Charlotte Kool dit jaar al twee keer. Zowel in de eerste als de laatste etappe van de inaugurele UAE Tour was ze haar ex-ploeggenote te snel af. Het spreekt in het voordeel van de geboren Blaricumse dat de finale wat is vertekend. De diverse beklimmingen van de VAM-berg liggen haar iets minder dan Wiebes, maar heel erg hoeft dat niet te zijn.

Na de laatste beklimming is er immers nog veertig kilometer te koersen. Dat lijkt meer dan genoeg tijd om een eventueel gat nog weer dicht te rijden. Dat zal ze niet alleen hoeven te doen, want ze zal ongetwijfeld enkele uitstekende ploeggenotes aan haar zijde hebben. Als die ploeggenotes net zo scherp zijn als ze in de UAE Tour waren, kan Kool in een zetel naar de sprint worden geloodst. Moet ze het dan alleen nog even af zien te maken, maar, zoals gezegd, Kool kan dat. Een interessant duel dient zich dus aan.

Alleen, mogen we wel van een duel spreken? Er zijn immers meerdere gegadigden. En mocht het een sprint worden, dan spreekt de concurrentie voornamelijk Italiaans. Denk allereerst maar aan de razendsnelle Elisa Balsamo, vorig jaar de nummer twee in deze wedstrijd. Ze heeft net als Kool en Wiebes al twee overwinningen binnen, al gebeurde dat wel in een kleinere koers. Maar met haar snelheid vormt ze een gevaar in elke massasprint.

En zo zijn er nog wel een aantal snelle Italiaanse rensters. Zo lijkt Rachele Barbieri de voornaamste gegadigde in het kamp van Liv Racing TeqFind te zijn. Ook voor haar is het niet per se verkeerd dat er na de laatste passage over de VAM-berg nog veertig vlakke kilometers moeten worden afgewerkt. En eenmaal op topsnelheid zou ze zomaar om de hoogste plaatsen mee kunnen doen.

Bij UAE Team ADQ zien we een mogelijk winnaarsduo in Chiara Consonni en Marta Bastianelli. Consonni heeft dit jaar nog niet heel veel geluk gehad, ze maakte al eens kennis met het asfalt, maar in de UAE Tour was ze de sterkste achter de Nederlandse sprintkanonnen.

Bastianelli weet al hoe het is om de Ronde van Drenthe te winnen en daar zou ze graag een derde aan toevoegen. Tegen een Wiebes is ze normaliter niet opgewassen, maar een mooie ereplaats in een massasprint zit er zeker in. Daarnaast beschikt de voormalige wereldkampioene over een prima trukendoos. Dat het weer wat minder lijkt te worden zal ze ook niet erg vinden.

Van de regiorensters (Lieke Nooijen, Anniek Mos, Meike Uiterwijk Winkel en Maike van der Duin), schrijven we vooral Van der Duin op. Maar bij Canyon-SRAM, zijn er wel meer mogelijkheden op succes. Shari Bossuyt deed het, ondanks een niet al te ideale winter, al behoorlijk in de Omloop Het Nieuwsblad. Misschien nog wel sneller zijn Sarah Roy en Agnieszka Skalniak-Sójka.

Een andere Poolse, Daria Pikulik, schrijven we op bij Human Powered Health, al zou dit ook best iets voor Marjolein van ’t Geloof en Alice Barnes kunnen zijn. Met ook nog Nina Buijsman in de gelederen kan dit voor de ploeg een mooie koers worden qua UCI-punten, die de formatie goed kan gebruiken in de degradatiestrijd.

Een renster die nog een beetje onder de radar blijft, maar wel goed bezig is, is Christina Schweinberger. Het is een van die wat meer onbekende namen die met een gezonde dosis geluk best eens zou kunnen verrassen. Bij Fenix-Deceuninck kunnen we verder nog kijken naar Marthe Truyen en Julie De Wilde.

Lotta Henttala is nog een heel gevaarlijke renster. De meesten kennen haar nog als Lepistö, voordat ze noodgedwongen een pauze nam van het wielrennen. Winnares van Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, veelvoudig Fins kampioene en in 2016 zelfs derde op het WK, maar de voorbije drie jaar fietste ze een stuk minder. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen.

Over haar mentale gezondheid is Henttala openhartig geweest in enkele verhelderende interviews, waaronder deze met de Finse publieke omroep Yle. De samenvatting van haar verhaal in dit favorietenblokje is summier, dus lees het zeker eens helemaal, maar ze liet hierin in ieder geval weten dat ze reeds in 2019 werd gediagnosticeerd met symptonen die verband houden met depressie en angst. In 2020 verslechterde haar mentale gezondheid, maar mede dankzij psychotherapie kwam ze hier weer bovenop.

Heb jij hulp nodig? Of maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Dan kun je (anoniem) contact opnemen met MIND Korrelatie via 0900 1450 (doordeweeks van 09:00 – 21:00). Of kijk op mindkorrelatie.nl voor de mogelijkheid om te chatten, e-mailen of WhatsAppen. Of met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 (24 uur per dag bereikbaar) en 113.nl.

Omdat Henttala zich dankzij flink wat UCI-punten had geplaatst voor de Olympische Spelen, wilde ze in 2021 naar Tokio om mee te doen aan de wegwedstrijd. Maar na de Ronde van Burgos was daar een positieve zwangerschapstest, met zoon Olavi als resultaat in januari 2022. Weer een paar maanden later werd ze aangekondigd bij AG Insurance-Soudal Quick-Step. Voor deze ploeg werd ze al twee keer tweede in de Ronde van Valencia. Ook in Le Samyn maakte ze een goede indruk voor een lekke band haar kansen om zeep hielp.

Van de vrouwen die we hebben opgenoemd, valt een groot deel in de categorie ‘pijlsnel, sneller, snelst’. Maar het zijn niet alleen de pure sprinters die kunnen winnen. Anouska Koster kwam vorig jaar al in de buurt van de overwinning en dat zou ze bij haar nieuwe ploeg, Uno-X, zomaar weer kunnen doen. Ze is zeker niet traag, maar van Wiebes en co. zal de Friezin de sprint niet winnen. Maar in een klein groepje, of met een leuke solo vanuit een groepje, kan ze dit zomaar doen. Uno-X kan ook kijken naar de snelle Maria Giulia Confalonieri, al zal ze zich dan niet zo moeten laten ringeloren als in Le Samyn.

En zo zijn er nog heel wat namen die we niet eens genoemd hebben. Als speerpunt van Jumbo-Visma moet Karlijn Swinkelsdit ook prima kunnen. Ook gaat er zeker een streepje bij Mylène de Zoete, Arianna Fidanza, Marta Lach (allen Ceratizit-WNT), Nina Kessler Letizia Paternoster (Jayco-AlUla) en Audrey Cordon-Ragot (Zaaf). U leest het: meer dan genoeg rensters om er een prachtige dag van te maken in het Drentse land…

Het complete deelnemersveld voor de Ronde van Drenthe is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lorena Wiebes

*** Charlotte Kool, Elisa Balsamo

** Rachele Barbieri, Marta Bastianelli, Chiara Consonni

* Anouska Koster, Lotta Henttala, Lotte Kopecky, Karlijn Swinkels

Weer en TV

De Ronde van Drenthe 2023 wordt een frisse bedoening. Het wordt volgens Weeronline maximaal een graad of zes, al zal dat aanvoelen als een temperatuur van rond het vriespunt. Dit komt onder meer door de wind; een vier op de schaal van Beaufort uit het westen.

De Ronde van Drenthe is te bekijken bij RTV Drenthe, de NOS en de kanalen van Eurosport, GCN, Discovery+. De uitzendingen beginnen rond 15.00 uur. In het artikel Wielrennen op TV vind je de precieze uitzendtijden.