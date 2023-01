Drenthe en UEC presenteren parcoursen EK wielrennen 2023

De UEC en de provincie Drenthe hebben dinsdagavond in de Nieuwe Kolk te Assen de parcoursen voor het komende EK wielrennen 2023 gepresenteerd. Alle start- en finishplaatsen waren in oktober al bekendgemaakt en daar zijn nu de volledige parcoursen bijgekomen. WielerFlits woont de avond bij en zet de laatste info op een rij.

Tijdritten

De individuele tijdritten zullen er zijn voor de powerhouses. De start is vanuit dierentuin Wildlands en kent een relatief kleine ronde die via Erm, Sleen en Noord-Sleen weer terugkeert in Emmen. Daar is de finish op de Hondsrugweg, de grote weg die voor Wildlands ligt. Op die weg lagen ook steevast de aankomsten van de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden die er door de jaren heen zijn georganiseerd.

De Mixed Relays (voor zowel Elite/beloften als junioren) kennen dezelfde ronde, die de mannen en vrouwen beide één keer rijden. Logistiek gezien was een start vanuit Wildlands niet mogelijk en daarom liggen de start- en finishstrook op de Hondsrugweg. Hier bevindt zich logischerwijs ook de wisselzone. Ook op deze dag keren de tijdrijders terug op de Friesland-route, zoals de weg van Noord-Sleen naar Emmen ook wel heet.

Wegritten jongerencategorieën

Na de tijdritten op woensdag en donderdag, werken op vrijdag 22 september de beloften mannen en vrouwen hun wegwedstrijden af. De vrouwen starten in Hoogeveen en trekken via Coevorden naar de VAM-berg. De omloop aldaar – die we kennen van het NK 2020 – werken zij vijf keer af. De U23 mannen starten dan weer in Coevorden, maar dat parcours werd op de feestelijke aftrap van het EK wielrennen 2023 niet getoond.

Beide juniorencategorieën werken hun wedstrijden in het weekend af. De jongens doen dat op zaterdagmorgen voor de wegwedstrijd van de vrouwen uit. Omwille van die laatste koers, blijven de junioren louter op het parcours rondom de VAM-berg. Zij zullen acht rondes rijden. De U19 meisjes rijden hun EK dan weer op zondagmorgen, voor de mannenkoers uit. Zij starten vanuit Drijber, het kleine dorpje naast de VAM-berg.

Wegritten elite mannen en vrouwen

De vrouwen starten hun kampioenschap in Meppel. Zij trekken via Havelte, Wilhelminaoord, Vledder, Diever en Dwingeloo naar de geasfalteerde vuilnisberg. Een ietwat ongebruikelijke route, omdat in West-Drenthe niet heel veel wielerkoersen plaatsvinden. De vrouwen werken het EK-rondje op de VAM-berg vervolgens vijf keer af.

De mannen starten een dag later in Assen en maken zich op voor een aanlooproute van 110 kilometer door de gehele provincie. Zo passeren de renners die dag onder meer Norg (bekend van de vermaarde gravelkoers), Vries, Zuidlaren, Gieten en Zwiggelte naar de VAM-berg. Die ronde zullen zij daarna vervolgens zes keer afleggen.

Dak van Drenthe als plan-B

Waar er eerst sprake was van een passage over Het Dak van Drenthe (een tweede geasfalteerde vuilnisbelt pal naast de VAM-berg), werd daar door organisator Thijs Rondhuis nu toch een kleine kanttekening bijgeplaatst. Alle betrokken instanties werken hard aan het gereedmaken van deze tweede klim. De deadline voor Rondhuis is twee maanden voor het EK. Is het Dak van Drenthe dan niet gereed, dan rijden ze er niet over.

Rondhuis spreekt dan ook over een plan-B als het om Het Dak van Drenthe gaat. De draaiboeken gaan nu uit van een ronde zonder de tweede klim. Mocht het project toch klaar zijn in juli, dan schakelt de organisatie alsnog over naar een parcours mét Het Dak van Drenthe. Grofweg 90% van de ronde blijft dan hetzelfde, alleen zullen ze deze omwille van logistieke redenen dan in omgekeerde richting afwerken. Wordt vervolgd…

Zodra de parcoursen online staan, zullen wij die in dit bericht plaatsen.

Programma EK Wielrennen 2023

Woensdag 20 september: Individuele tijdritten (start en finish in Wildlands, Emmen) Donderdag 21 september: Mixed Team Relay Elite & Junioren (start en finish op Hondsrugweg, Emmen) Vrijdag 22 september: Wegwedstrijden beloften vrouwen (start in Hoogeveen, finish op de VAM-berg)

Vrijdag 22 september: Wegwedstrijden beloften mannen (start in Coevorden, finish op de VAM-berg) Zaterdag 23 september: Wegwedstrijden junioren jongens (start in Drijver, finish op de VAM-berg)

Zaterdag 23 september: Wegwedstrijd elite vrouwen (start in Meppel, finish op de VAM-berg) Zondag 24 september: Wegwedstrijden junioren meisjes (start in Drijver, finish op de VAM-berg)

Zondag 24 september: Wegwedstrijd elite mannen (start in Assen, finish op de VAM-berg)