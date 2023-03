Organisatie Ronde van Drenthe haalt alle keienstroken uit Women’s WorldTour-koers

De route van Ronde van Drenthe voor vrouwen ontkomt niet aan enkele aanpassingen vanwege de sneeuwval. Zo heeft de organisatie de avond voor de koers al besloten om alle keienstroken uit het parcours te halen.

In totaal was er ruim zeventien kilometer aan flintenstroken voorzien voor de eerste Nederlandse Women’s WorldTour-koers van het seizoen. “De combinatie van sneeuw en vorst maken dit deel van de route onbegaanbaar. De rensters rijden daarvoor in de plaats een alternatieve route”, aldus de organisatie.

Het lot van de passage over de VAM-berg is voorlopig nog onzeker. Hierover heeft de organisatie nog geen mededelingen gedaan.

De Drentse Acht van Westerveld werd op de openingsdag van het Drentse wielerweekend al geteisterd door de sneeuw. De koers werd nog wel op gang geschoten, maar al vrij snel kon het peloton in de remmen knijpen.